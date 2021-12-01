7成主動脈剝離有高血壓 醫揭「發病症狀」：致死率極高

圖片來源 ／健康醫療網

主動脈剝離是一種罕見但致死率極高的心血管急症，最典型症狀是胸口突然出現撕裂般的劇痛，且可能延伸至後背，隨著血液輸送受阻，全身其他器官都可能出現症狀。那麼，有方法可預防嗎？

A型主動脈剝離 48小時內致死率高

臺北市立聯合醫院陽明院區心臟血管內科主治醫師李穎灝指出，主動脈剝離依發病位置，分為A、B型。剝離位置影響到升主動脈的屬於A型，未影響升主動脈的則為B型；而A型容易產心臟相關的併發症，死亡率較B型高，若未緊急手術，發病48小時內致死率可高達50％。

又稱「偉大的模仿者」 可能以各種症狀表現

李穎灝主治醫師說明，典型的主動脈剝離症狀，在血管裂開時，會產生像刀割、肌肉撕裂般的劇痛，疼痛的表現往往是發作就達到最高，甚至是一輩子都沒有過的劇痛；主動脈剝離發生在升主動脈，通常以胸痛表現，若在降主動脈則會表現下背痛。

除了劇痛外，主動脈剝離也可能因血流受阻影響其他器官。在心臟，可能出現心包膜填塞、心肌梗塞；在腦部，可能導致意識不清、中風 等；在腸道，可能導致腸缺血，造成腹痛；甚至可能影響到下肢，腳也會痛。因此，主動脈剝離有「偉大的模仿者」之稱，可能以各種症狀來表現。

預防主動脈剝離 良好作息為不二法門

預防之道就是要遠離危險因子，保持血管健康。李穎灝主治醫師提醒，主動脈剝離病人約7成有高血壓 ，民眾平時需控制好三高 及慢性病，若有遺傳性疾病，更要提高警覺。最重要的是，平日養成運動習慣，生活規律，若已有高血壓的人，可從事有氧運動、球類運動，如需做重量訓練（如舉重），建議諮詢醫生或專業教練。

【延伸閱讀】

寶寶在肚子裡會哭嗎？ 他可能正進行「哭的練習」

治療運動傷害不能拖！ 自體軟骨修補系統打造新「膝」望

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52047

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw