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3條冠狀動脈堵塞險送命 手術房電擊15次救回

記者王駿杰／新竹報導
69歲周男（右二） 心臟三條冠狀動脈嚴重堵塞，差點喪命，經新竹馬偕醫療團隊成功救治，出院前與主治醫師新竹馬偕心臟外科醫師劉庭銘（右一） 及心臟內科醫師賴堯輝（左二）合照。圖／新竹馬偕醫院提供
69歲周男（右二） 心臟三條冠狀動脈嚴重堵塞，差點喪命，經新竹馬偕醫療團隊成功救治，出院前與主治醫師新竹馬偕心臟外科醫師劉庭銘（右一） 及心臟內科醫師賴堯輝（左二）合照。圖／新竹馬偕醫院提供

台灣新竹一名69歲從事水電業的周姓男子，平常飲食養生，也有運動習慣，不曾有任何疾病與不適，認為自己身體強健，不料前陣子氣溫開始下滑，突感劇烈胸悶、胸痛、喘不過氣，緊急送至新竹馬偕醫院。

經心臟內科醫師賴堯輝看診後，使用抗血小板的藥物治療，並透過心導管檢查發現，周男三條冠狀動脈都在開口處有嚴重狹窄的情形，只要活動量增加，心肌就會缺氧，導致胸悶不適。

心臟外科醫師劉庭銘表示，經心臟內外科醫師討論後，向周男建議可開刀一次解決多條冠狀動脈狹窄問題，或分次做支架置放的治療方式，原先用了藥物的周情況較穩定，就暫時在加護病房用藥治療，也給家屬考慮的時間。

兩天後，周男情況突然惡化，在加護病房多次急救和電擊，必須緊急執行冠狀動脈繞道手術，在麻醉和開刀過程中，又陸續電擊急救15次，經醫師劉庭銘、蘇上豪及醫療團隊超過10小時協力合作，總算成功完成手術。周也在術後第二天移除呼吸器，開始進食，術後第10天平安出院。

劉庭銘認為，這一次搶救成功是在心臟內外科、麻醉科和加護照顧單位多方團隊合作，大家持續搶救和不放棄任何希望下，才能救回周男一命。

劉庭銘說明，冠狀動脈是負責供應心臟肌肉氧氣和營養的重要血管，當任何一條冠狀動脈發生狹窄或阻塞時，便會造成心肌缺氧、心臟功能降低，嚴重時甚至會引起心衰竭或急性心肌梗塞而死亡，而冠狀動脈繞道手術是經外科手術取腿部靜脈或內乳動脈的血管，跨接在主動脈與冠狀動脈上，建構新的輸血通道，讓血液得以繞過原本阻塞的位置，使心臟的血流恢復順暢，提供心臟足夠的氧氣與養分。

新竹馬偕醫院提醒，天氣變冷是心肌梗塞的好發季節，尤其寒流來襲時，天氣溫度驟降和低溫間的回暖期，溫差變化大，血管收縮頻率太過激烈，就容易造成心肌梗塞，因此冬季出門在外保暖衣物不可少，心血管疾病患者要定期量測血壓，並遵守醫囑服用藥物。

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