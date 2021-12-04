戴監測心跳手表 掌握心律不整

花蓮慈濟醫院心臟內科主治醫師蔡文欽提醒，如果常自覺心臟用力跳動，且合併胸痛、喘不過氣、頭昏等症狀，就應積極就醫。（圖：台灣花蓮慈濟提供）

60多歲黃姓婦人常覺心跳亂跳，且跳動力道極大，原以為多喝了茶及咖啡 ，攝取過多的咖啡因所致，但停止飲用相關飲料後，不適症狀依舊，胸痛胸悶，且連走路也覺得喘，就醫確診為心房顫動。

台灣花蓮慈濟醫院心臟內科主治醫師蔡文欽表示，心律不整定義為「心臟失去正常應有的規則性節律」，臨床上可分為快速心律（跳太快）、慢性心律（跳太慢）及不規則早期收縮（亂跳）等三大類。

臨床觀察，心律不整症狀以心悸為主，蔡文欽說，在正常狀況下，不可能察覺到心跳，但這類患者卻能感受到心臟跳動，且用力地跳著。此外，在持續性心律不整中，最常見的類型為心房顫動，黃姓婦人即為典型個案，除了心跳異常，常合併胸痛、喘不過氣、頭昏等。

在治療方面，如果為輕微心律不整，一般建議觀察，改變飲食習慣，少攝取咖啡因，不要熬夜，多多運動。如症狀嚴重，則需持續服用藥物，如果持續惡化，必須考慮外科手術。

手術治療方式可分為電氣燒灼治療術、冷凍療法，前者為標準治療，經由電極導管釋放電流，以燒灼病灶，改善心臟內部的不正常放電。近年來，在3D心臟立體定位技術的輔助下，醫師得以精準判斷治療部位，縮短手術時間，且提升電燒治療成功率，降低術後復發風險。

如何提早掌握心律不整？蔡文欽提出三大監測方法：

一、自行測量脈搏，如發現每分鐘心跳超過100，甚至120下，就表示心跳異常。

二、使用具有心跳監測功能的血壓 計，不過，費用比一般血壓計貴一些。

三、配戴具有監測心跳的運動手表手環，好處為睡覺時也可 紀錄心跳紀錄，有如心電圖，提供更完整訊息， 作為醫師診斷及調整藥物的參考。

蔡文欽表示，上了年紀的阿公阿嬤很難計算自己的脈搏，最簡單的方式就是配戴運動手表，將心跳數據傳至雲端，由家人定期觀察數字的變化狀況，如果曲線起伏過大，或是每分鐘心跳超過120下，就應陪同長輩就醫。