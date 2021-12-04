我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州新冠確診連2天破萬 醫院超載危機再現

戴監測心跳手表 掌握心律不整

李樹人
花蓮慈濟醫院心臟內科主治醫師蔡文欽提醒，如果常自覺心臟用力跳動，且合併胸痛、喘不過氣、頭昏等症狀，就應積極就醫。（圖：台灣花蓮慈濟提供）
花蓮慈濟醫院心臟內科主治醫師蔡文欽提醒，如果常自覺心臟用力跳動，且合併胸痛、喘不過氣、頭昏等症狀，就應積極就醫。（圖：台灣花蓮慈濟提供）

60多歲黃姓婦人常覺心跳亂跳，且跳動力道極大，原以為多喝了茶及咖啡，攝取過多的咖啡因所致，但停止飲用相關飲料後，不適症狀依舊，胸痛胸悶，且連走路也覺得喘，就醫確診為心房顫動。

台灣花蓮慈濟醫院心臟內科主治醫師蔡文欽表示，心律不整定義為「心臟失去正常應有的規則性節律」，臨床上可分為快速心律（跳太快）、慢性心律（跳太慢）及不規則早期收縮（亂跳）等三大類。

臨床觀察，心律不整症狀以心悸為主，蔡文欽說，在正常狀況下，不可能察覺到心跳，但這類患者卻能感受到心臟跳動，且用力地跳著。此外，在持續性心律不整中，最常見的類型為心房顫動，黃姓婦人即為典型個案，除了心跳異常，常合併胸痛、喘不過氣、頭昏等。

在治療方面，如果為輕微心律不整，一般建議觀察，改變飲食習慣，少攝取咖啡因，不要熬夜，多多運動。如症狀嚴重，則需持續服用藥物，如果持續惡化，必須考慮外科手術。

手術治療方式可分為電氣燒灼治療術、冷凍療法，前者為標準治療，經由電極導管釋放電流，以燒灼病灶，改善心臟內部的不正常放電。近年來，在3D心臟立體定位技術的輔助下，醫師得以精準判斷治療部位，縮短手術時間，且提升電燒治療成功率，降低術後復發風險。

如何提早掌握心律不整？蔡文欽提出三大監測方法：

一、自行測量脈搏，如發現每分鐘心跳超過100，甚至120下，就表示心跳異常。

二、使用具有心跳監測功能的血壓計，不過，費用比一般血壓計貴一些。

三、配戴具有監測心跳的運動手表手環，好處為睡覺時也可 紀錄心跳紀錄，有如心電圖，提供更完整訊息， 作為醫師診斷及調整藥物的參考。

蔡文欽表示，上了年紀的阿公阿嬤很難計算自己的脈搏，最簡單的方式就是配戴運動手表，將心跳數據傳至雲端，由家人定期觀察數字的變化狀況，如果曲線起伏過大，或是每分鐘心跳超過120下，就應陪同長輩就醫。

咖啡 血壓

上一則

漱口水防蛀牙？搭配正確刷牙習慣才有幫助

下一則

血糖控制不佳 小心糖尿病足

延伸閱讀

仁心仁術、譽滿全城30載杏林名傑 譚振威心臟科內科醫師

仁心仁術、譽滿全城30載杏林名傑 譚振威心臟科內科醫師
苦等7個月… 感恩節前換心 3歲小女孩圓「心」願

苦等7個月… 感恩節前換心 3歲小女孩圓「心」願
伊州3歲女童苦等7個月 如願「換心」慶祝感恩節

伊州3歲女童苦等7個月 如願「換心」慶祝感恩節
配戴可監測心跳的運動手表 輕鬆掌握心律不整跡象

配戴可監測心跳的運動手表 輕鬆掌握心律不整跡象

熱門新聞

台北醫學大學與衛福部聯合舉辦「2020年中藥本草文化節」，活動從11月27日起至12月5日，於台北市迪化街商圈登場。三總中醫部主任黃怡嘉（右）介紹清冠一號效果。記者陳雨鑫／攝影

Omicron來勢洶洶 中醫師用「這一招」助你提高免疫力

2021-11-27 05:54
英國公衛當局建議首相強生採取更嚴格的措施預防新冠變種病毒蔓延。歐新社

如何得知感染新冠病毒新變種? 常見症狀一次看

2021-12-01 16:25
亞洲大學附屬醫院一般外科主任葉俊杰提醒，許多民眾都有清冰箱吃隔夜菜的習慣，但長期食用剩菜和久置冰箱的食物，對肝臟有害。圖／亞洲大學附屬醫院提供

男肝腫瘤切除後 醫師交待他這兩個習慣要改

2021-11-30 05:07
麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗(Measles, Mumps and Rubella, MMR)需要施打兩劑，統計顯示全美人口當中接近91%接種至少一劑。Getty Images

CDC研究：已打流行性腮腺炎疫苗美國兒童仍遭感染

2021-12-01 11:21
糖尿病人最好每天每餐自我檢測糖化血色素。記者簡慧珍／攝影

糖尿病洗腎機率高？做到「三要」免洗腎

2021-12-02 05:32
(取材自健康醫療網)

不想失智 快吃這10大食物「護腦」

2021-11-26 01:00

超人氣

更多 >
哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累

哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累
密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕

密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕
虎年如何化險為夷？各生肖專屬「12字簡析」趨吉避凶

虎年如何化險為夷？各生肖專屬「12字簡析」趨吉避凶
美國物價上漲 45%家庭坦言「生活困難」

美國物價上漲 45%家庭坦言「生活困難」
阿茲海默找到病因 加大研究：「tau蛋白」扮關鍵

阿茲海默找到病因 加大研究：「tau蛋白」扮關鍵