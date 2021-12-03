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華醫：Omicron將成主流病毒株 半年內攻陷全球

登山蜂螫恐過敏性休克 攜帶型腎上腺素保命

楊雅棠

近年健康觀念休閒風興起，登山運動的人口也相應增多，但健康運動之餘也要小心蚊蟲叮咬、蜂螫造成的過敏性休克。台灣災難醫療隊發展協會理事長蕭雅文提醒，過敏性休克是一種嚴重的過敏反應，若沒及時處置會導致腦部或心臟缺氧，恐在數分鐘至半小時內快速惡化而致命。除應緊急打電話求救外，也可隨身攜帶型腎上腺素緊急保命。

蕭雅文表示，過敏性休克常見症狀，包括皮膚紅疹發癢、嘔吐、頭暈、眼睛腫成一條縫、舌頭或咽喉發生腫脹、呼吸困難及低血壓等。最擔心的是咽喉腫脹或氣管痙攣造成呼吸道水腫，以及血管擴張造成的低血壓休克，剛開始可能會覺得喉嚨緊縮、喘不過氣，如果沒有及時處置，就會導致腦部或心臟缺氧。

登山、健行可能遇到蜂螫造成過敏性休克外，一般農民在田裡進行農務時也可能因為紅火蟻的叮咬而造成過敏性休克。蕭雅文指出，民眾如遇到這樣的情形，通常是趕快到就近的醫療院所，緊急施打腎上腺素和食鹽水；如果距離較遠，高級救護技術員也會攜帶腎上腺素藥劑，趕赴現場為民眾注射。

蕭雅文說，腎上腺素是一種較強的血管收縮劑，及時施打，五到十分鐘左右，就會明顯減少咽喉腫脹、讓氣管放鬆擴張，並可讓血管收縮、提升血壓，以阻斷過敏性休克迅速惡化。但若是到偏遠山區或不易停車的荒郊野外，緊急救難人員難赴現場，可隨身攜帶型的腎上腺素藥劑，直接以肌肉注射方式施打在大腿前外側救命。

過敏 血壓

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