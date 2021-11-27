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Omicron變種現世 盤點5大新冠高關注變異株

Omicron來勢洶洶 中醫師用「這一招」助你提高免疫力

記者陳雨鑫／台北報導
台北醫學大學與衛福部聯合舉辦「2020年中藥本草文化節」，活動從11月27日起至12月5日，於台北市迪化街商圈登場。三總中醫部主任黃怡嘉（右）介紹清冠一號效果。記者陳雨鑫／攝影
台北醫學大學與衛福部聯合舉辦「2020年中藥本草文化節」，活動從11月27日起至12月5日，於台北市迪化街商圈登場。三總中醫部主任黃怡嘉（右）介紹清冠一號效果。記者陳雨鑫／攝影

新冠變異株Omicron來勢洶洶，各國陸續傳出有確診案例，台灣多位醫師也說有「山雨欲來」的感覺。三總中醫部主任黃怡嘉表示，觀察台灣經歷不同變異株，即使國外大流行，可能礙於人種、基因，感染力以及傳播力都會受到影響，台灣目前尚未有相關案例，面對Omicron，仍建議先提升自身免疫力，防範於未然。

新南非變異株B.1.1.529，已被正式命名為Omicron，世界衛生組織（WHO）將其列為高關注變異株，台灣的防疫策略也可能因此受其影響。台北醫學大學與衛福部聯合舉辦「2020年中藥本草文化節」，邀請民眾認識「民間英雄」清冠一號，介紹清冠一號對抗新冠肺炎的效果。

從武漢株、Alpha、Delta再到近二日引發全球關注的Omicron。黃怡嘉表示，國際大流行的變異株，在不同的人種或不同的基因之下，不一定會產生相同的感染力。舉例來說，今年年中，國外曾發表一項嚴重，不同血型的人感染新冠肺炎的比例不同，其中以A型感染的機率相對高，研究顯示，可能是A型人帶有不一樣的基因，導致相對容易被感染。

黃怡嘉表示，面對變異株國人不用過度恐慌，做好基本的防護措施，勤洗手、戴口罩、保持社交距離，仍是最重要的一件事。現在正值秋冬之際，是病毒活性較強，提升自身的免疫力仍是必要的一件事。

黃怡嘉表示，很多人會誤將清冠一號當作「預防」罹患新冠肺炎的保養品，他強調，清冠一號濃度高，且是處方用藥，隨意亂用，對於腸胃道或是身體仍會有傷害。想要提升免疫力，可以使用「防疫茶」提升免疫力。不過，有自體免疫疾病者，如紅斑性狼瘡等，則不建議使用，過強的免疫力反而會引起免疫風暴。

衛福部國家中醫藥研究所研發的「防疫茶」，配方為黃耆三錢、桂枝二錢、桑葉三錢、薄荷三錢、魚腥草三錢、生薑三錢、紅棗五枚（揑破）、甘草二錢。其功效為，益氣護衛、固表防疫。製作方法是，藥材置鍋中加入2000到3000mL的水，用大火煮沸，改小火熬煮約15分鐘即可熄火，濾出藥汁，當茶飲用。

黃怡嘉表示，中藥對抗新冠病毒的成效佳，如果以治療用的清冠一號來看，當初對抗武漢株的研究結果，平均7到9天，可以讓感染武漢株的確診患者，三採陰。今年5月中旬的疫情，目標是不讓患者進入重症，以三總的案例而言，近7成，有使用清冠一號的患者，可減低重症的機率。

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