中年女頭暈查出腦動脈瘤 新血流導向裝置來助力

(取材自健康醫療網)

腦動脈瘤可稱作是「腦中的不定時炸彈」，一名中年女性，經常頭暈、走路不穩、手無力，原以為是長骨刺，進一步接受頸椎核磁共振檢查，竟意外發現腦中有顆巨大的梭形動脈瘤。另外一名乳癌病患，原本要接受手術切除病灶，但術前檢查卻發現有顆腦動脈瘤，醫師擔心術中動脈瘤突然破裂，不得不暫緩原定手術時程。

小心致命炸彈 腦動脈瘤頭痛警訊勿輕忽

收治上述案例的林口長庚醫院急重症神經外科主任陳敬昌醫師指出，腦動脈瘤可怕之處在於「前一秒好好的，後一秒就突然腦出血」。臨床上曾遇到許多癌症病患，術前檢查發現腦動脈瘤，因此暫停手術，就怕術中突然發生動脈瘤破裂。

陳敬昌主任表示，腦動脈瘤其實並非腦瘤，主要是因腦血管壁缺損，長期受到血流衝擊而形成的血管瘤，外觀就像鼓出的囊泡。大部分病患初期通常沒有任何症狀，少數可能有眼瞼下垂、視力變差等顱神經壓迫問題；隨著時間增長，腦動脈瘤的血管壁會越來越薄，一旦發生破裂，就會造成腦出血，有如被雷打到般的爆炸性頭痛，嚴重者甚至昏迷。

新一代的血流導向裝置療法 有效降低復發率

陳敬昌主任表示，目前腦動脈瘤可分為傳統開顱手術及血管介入治療。血管介入治療是從患者鼠蹊部的股動脈置入導管，利用白金線 圈栓塞動脈瘤，相較傳統手術的優點是傷口小、住院時間短，且手術時間少、手術風險也較低。

目前最新的「血流導向裝置療法」，同樣是血管介入治療，透過導管置入密網導流支架，能夠導流血液避免進入腦動脈瘤，同時可以重建血管壁，讓腦動脈瘤完全消失。根據國際研究顯示，術後的成功率超過9成，能夠有效降低動脈瘤的復發率。

上述兩名個案皆接受了新一代「血流導向裝置療法」，陳敬昌主任分享，中年女性術後，不但動脈瘤消失了，神經壓迫症狀也都改善了，更免於開顱手術的風險；另外一名乳癌患者，術後隔天就出院，一星期後也順利接受乳癌切除手術。

腦

動脈瘤破裂1/3患者死亡 平時要控制三高

腦血管疾病為國人十大死因前4名，平均每年奪走1萬多條寶貴的性命，陳敬昌主任提醒，腦動脈瘤的預防方式就是控制三高，平時避免過度情緒起伏、亂發脾氣，很多患者因吵架或是血壓忽高忽低，而造成腦動脈瘤破裂；若是有突然的劇烈頭痛，且合併頸部僵硬的情形，最好進一步就醫檢查。

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資料來源：健康醫療網

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