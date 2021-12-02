指甲顏色形狀 反映健康狀態 白紅紫黑黃都有問題

指甲暗藏身體密碼，指甲顏色及形狀，能反映身體的健康狀態。(本報資料照片)

指甲暗藏了許多身體密碼，指甲的顏色及形狀變化，能即時反映身體近兩個月的健康狀態，中西醫師在臨床上多會透過指甲當作診斷的依據之一。正常指甲的顏色應偏粉紅色、表面有光澤、月牙占指甲比例的四分之一到五分之一間。只要任一種出現異常，都反映出身體相對應問題的警訊。

正常指甲 粉紅色有光澤

台北醫學大學附設醫院傳統醫學科主治醫師吳善弘表示，正常指甲的顏色為粉紅色。中醫診斷患者身體狀況時，指甲顏色是其中一項重要的依據。

指甲顏色偏白，顯示氣血兩虛，可能是肝虛、心血虛，恐患者的心臟不好、代謝不佳，或有免疫疾病。指甲顏色偏紅，顯示燥熱，體內可能有感染發炎情形，多數男性指甲顏色偏紅，不一定是疾病引起，也可能是天生體質燥熱。指甲顏色發紫，可能是缺氧，肺部器官不佳所致。指甲顏色呈現黑色，可能是罹患黑色素瘤，應立即就醫。

失去光澤 當心慢性疾病

開業皮膚科醫師趙昭明表示，指甲顏色偏白，常是免疫疾病患者的表現方式之一；顏色呈現黃色，則可能是惡性腫瘤 、免疫不全、甲狀腺炎或使用四環黴素等藥物所致。指甲顏色雖然能反映出疾病的表徵，但有時候不是單一疾病所致，需全盤考量。

吳善弘指出，健康的指甲表面會有光澤，但當指甲表面失去光澤時，可能與甲狀腺疾病或是糖尿病 等慢性疾病有關。

趙昭明表示，西醫對於指甲的形狀，有非常明確的研究。若手指頭與指甲呈現「杵狀指」，即指甲與關節角度相差約160度就是杵狀指，與肺部疾病有非常大的關係，可能是肺氣腫、肺結核、肺膿瘍、肺癌或支氣管擴張，也可能是先天性心臟病 、馬凡氏症等疾病所致。據國外統計，約六成杵狀指的人罹患肺癌。

湯匙指 可能缺鐵性貧血

指甲呈現湯匙狀，俗稱「湯匙指」，指甲中間凹陷，如同湯匙般，很可能是心臟病、風濕病、雷諾氏症、紅斑性狼瘡所致，湯匙指也代表體內缺鐵，有缺鐵性貧血問題。指甲表面凹凸不平，且屬於點狀凹陷，則可能是乾癬所致。

指甲表面出現橫紋或直紋，吳善弘說，很可能已經處於重症狀態，指甲的生長緩慢，完全長出一整片指甲可能要二個月，當指甲出現橫紋，顯示身體已有問題滿久了；白色橫紋可能心臟病、肝硬化、腎臟病所致；直紋則是體內缺「鋅」，或生活不規律、壓力導致。

指甲的月牙也常被當作健康的指標。吳善弘表示，月牙可以反映氣血的狀況，如果每一個指頭都能看見月牙，且比例是占手指甲的五分之一，顏色呈現乳白色就屬於正常。一般而言，每一個人通常都會有一些月牙，不過有些人體質較為虛弱，可能天生就沒有月牙。

趙昭明指出，月牙形成，其實是甲基質在向上生長產生的，有些人甲基質受傷可能不會產生月牙，也不代表不健康。

擦指甲油會讓指甲比較乾燥，常做指甲會讓指甲變薄、容易斷裂，吳善弘提醒，要注意指甲的保養。指甲雖然可以反映身體近期的健康狀況，但不會因為擦指甲油，就讓指甲狀況不佳、身體變差。

要讓指甲恢復光澤、顏色，吳善弘建議，氣血不足的人，要多運動；有慢性病的人，應妥適用藥控制，生活習慣維持規律正常，才能讓指甲恢復健康。