我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭帥正義值多少錢？WTA停辦「中國女網賽」的代價

舊金山加大華裔醫師定序 發現美首例Omicron

突然變多話 不知在說啥 恐腦溢血作怪

許政榆
書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓表示，高血壓、高血糖、高血脂三高患者突然「語無倫次」，有可能是急性腦中風，應盡速就醫治療，以免延誤病情。（圖：台北書田診所提供）
書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓表示，高血壓、高血糖、高血脂三高患者突然「語無倫次」，有可能是急性腦中風，應盡速就醫治療，以免延誤病情。（圖：台北書田診所提供）

職場遇到主管胡亂講話，極可能有健康問題！台灣一名54歲上班族男性高階主管，幾年前發現有高血壓，因沒有其他不適，沒有特別在意，也不曾服藥控制。某天上班突然「變得多話」，一直抓著同事講話，但說了一大串話沒人聽得懂，送醫經過醫師診斷，才知道罹患「感覺性失語症」，也就是俗稱的「腦溢血」，經過手術挽回一命，目前持續復健中。

何謂「感覺性失語症」？台北書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓表示，該疾病又稱「韋尼克氏失語症」（Wernicke aphasia），是因左側大腦顳葉後三分之一負責語言理解的中樞系統受損導致，可能因腦中風、頭部外傷、腫瘤、細菌或病毒感染等因素引起。

黃啟訓指出，感覺性失語症患者無法聽懂別人所說的話，也不知道自己有語言缺陷，會一直抓著別人講，但講出來的話卻沒有人聽得懂，也無法聽懂自己所說的話。這種雜亂無章的語詞，一般俗稱為「語詞沙拉word salad」。

該名54歲男主管於書田診所神經科門診檢查，其四肢活動正常，咬字還算清楚，但言語內容錯誤百出，讓人無法理解，後續安排電腦斷層檢查，證實為長期高血壓造成「急性左側大腦顳葉出血性中風」。經轉介神經外科手術，取出血塊挽回一命，並接受進一步的語言訓練復健治療，慢慢恢復中。

黃啟訓指出，高血壓、高血糖、高血脂是造成腦中風的三大元凶，應盡早治療並規律服藥，降低腦中風發生的機率。每年的12月至2月是腦中風好發季節，由於天氣寒冷血壓變動幅度大，中風的病人數會多出3至5成。

黃啟訓提到，說話有障礙或聽不懂別人說的話、突然半邊臉部不能動、肢體麻木或無力、視力模糊、暈眩站不穩，若有出現任何上述5種情況時，當心可能中風了，應盡速就醫治療，以免延誤病情。

黃啟訓呼籲，民眾患有三高應盡早治療並規律服藥，特別是正值冬季，高血壓者更要注意血壓控制。平時養成運動習慣，飲食均衡，避免過重，戒菸戒酒，定期健康檢查以了解自己身體狀況，都有助於預防腦中風的發生。

高血壓 中風

上一則

什麼方法都試 減肥也會成癮

延伸閱讀

主管狂講話「不知在講啥」可能真有病 醫：需治療吃藥

主管狂講話「不知在講啥」可能真有病 醫：需治療吃藥
67歲阿伯因便秘困擾多年 醫：高血壓長者易誘發心臟病

67歲阿伯因便秘困擾多年 醫：高血壓長者易誘發心臟病
頸動脈內壁增厚 恐腦中風前兆

頸動脈內壁增厚 恐腦中風前兆
高血糖患者需要注意什麼？

高血糖患者需要注意什麼？

熱門新聞

台北醫學大學與衛福部聯合舉辦「2020年中藥本草文化節」，活動從11月27日起至12月5日，於台北市迪化街商圈登場。三總中醫部主任黃怡嘉（右）介紹清冠一號效果。記者陳雨鑫／攝影

Omicron來勢洶洶 中醫師用「這一招」助你提高免疫力

2021-11-27 05:54
(取材自健康醫療網)

不想失智 快吃這10大食物「護腦」

2021-11-26 01:00
英國公衛當局建議首相強生採取更嚴格的措施預防新冠變種病毒蔓延。歐新社

如何得知感染新冠病毒新變種? 常見症狀一次看

2021-12-01 16:25
生活習慣如果沒有保持好，如經常久坐不動，也會提高失智風險。(Pexels)

快看世界／當心 這些生活習慣 提升失智機率

2021-11-23 12:32
亞洲大學附屬醫院一般外科主任葉俊杰提醒，許多民眾都有清冰箱吃隔夜菜的習慣，但長期食用剩菜和久置冰箱的食物，對肝臟有害。圖／亞洲大學附屬醫院提供

男肝腫瘤切除後 醫師交待他這兩個習慣要改

2021-11-30 05:07
南投林姓阿嬤喜歡吃破布子，導致食物殘渣沾黏在胃中形成拳頭大的糞石。圖／南投醫院提供

這兩種蔬果易沾黏 阿嬤常吃...胃中出現拳頭大糞石

2021-11-03 05:19

超人氣

更多 >
唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款

唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款
全美首例 加州發現Omicron確診病患

全美首例 加州發現Omicron確診病患
愛荷華夫婦中國蜜月時購入 這塊「明朝地毯」拍出779萬

愛荷華夫婦中國蜜月時購入 這塊「明朝地毯」拍出779萬
嚴防Omicron擬新規…所有人來美前一天檢測、自主隔離七天

嚴防Omicron擬新規…所有人來美前一天檢測、自主隔離七天
密州高中校園槍擊 15歲兇嫌面臨4項一級謀殺罪

密州高中校園槍擊 15歲兇嫌面臨4項一級謀殺罪