我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」

推動冬奧的權勢性侵者：彭帥案的「#張高麗在哪」

運動男突沒呼吸心跳 熱心路人、消防與醫院聯手救命

記者趙容萱／台中報導
台中市消防員示範AED傻瓜電擊器使用方式。圖／台中榮總提供
台中市消防員示範AED傻瓜電擊器使用方式。圖／台中榮總提供

44歲陳先生平時有慢跑、騎單車運動習慣，不抽煙，沒有心臟病或家族史，日前他在台灣台中都會公園騎腳踏車時突感心悸、喘，胸痛、胸悶、全身冒冷汗，打電話聯絡陳妻後暈倒，陳妻立即打119求救，路人立即施以CPR，接著並使用公園管理員帶來的AED電擊，後由消防隊員協助送往台中榮總急救，發現患者為心肌梗塞，左冠狀動脈下降支有阻塞，經血栓摘除及置放支架，住院4天後出院，生活步入正軌。

台中榮總急診部主任林子傑說，這次陳先生在鬼門關前走一遭，得以救治成功、且很快生活步入正軌，最主要歸功於熱心的路人急救，CPR加上AED電擊器的使用，所以在第一時間就恢復自發性循環，加上消防局救護技術員、醫護合力搶救。希望藉由大家的努力，建構一個令人安心的緊急醫療救護網，打造台中市成為宜居城市。

林子傑說明，成年人猝死有近九成是心臟原因造成。心臟疾病蟬聯台灣十大死因第二名超過十年。冠狀動脈疾病最主要是因為不穩定、富含脂質的粥狀樣斑塊突然破裂，引發血小板聚集，產生纖維凝集塊，形成局部血栓阻塞血管。

林子傑指出，心肌梗塞病患逾半在送醫前死亡，主因是心肌缺氧或壞死時，易誘發心律不整。其中，心室纖維顫動如不及時搶救，常造成患者腦部缺氧甚至死亡，電擊去顫術是唯一有效的治療方式。治療心肌梗塞的目標為早期讓心肌得到再灌流，讓本來應該壞死的心肌，搶救回來，越早打通血管，被救回來的心肌就越多。

林子傑說明，台中榮總急診部對於相關病患，先做心電圖，若看到有典型的變化，馬上啟動冠心症小組，盡速將病人送心導管室處理。外院如果已經診斷心肌梗塞，則透過綠色通道，在到院後直接送到心導管室處理。

44歲陳先生（左三）經熱心路人、消防員、台中中榮總聯手搶救下，救回一命，並且順利...
44歲陳先生（左三）經熱心路人、消防員、台中中榮總聯手搶救下，救回一命，並且順利出院，25日返回台中榮總現身說法。圖／台中榮總提供

台灣 心臟病 猝死

上一則

配戴可監測心跳的運動手表 輕鬆掌握心律不整跡象

延伸閱讀

她上廁所滑手機「屁屁卡馬桶」獲救後第一件事：拉褲子

她上廁所滑手機「屁屁卡馬桶」獲救後第一件事：拉褲子
用假接種卡？紐約市府消防、清潔員工遭查

用假接種卡？紐約市府消防、清潔員工遭查
飛身救跳樓女「沒放手」 24歲消防員「被拖墜樓」身亡

飛身救跳樓女「沒放手」 24歲消防員「被拖墜樓」身亡
狠毆街友 達拉斯消防護理員遭解雇吊照

狠毆街友 達拉斯消防護理員遭解雇吊照

熱門新聞

生活習慣如果沒有保持好，如經常久坐不動，也會提高失智風險。(Pexels)

快看世界／當心 這些生活習慣 提升失智機率

2021-11-23 12:32
耶魯大學公共衛生學院一份報告指出，每天保持閱讀習慣，有利於延年益壽。(Pexels)

快看世界／研究證實：每天讀書 可延年益壽

2021-11-19 15:35
南投林姓阿嬤喜歡吃破布子，導致食物殘渣沾黏在胃中形成拳頭大的糞石。圖／南投醫院提供

這兩種蔬果易沾黏 阿嬤常吃...胃中出現拳頭大糞石

2021-11-03 05:19
咖啡。圖：pixabay

歷時11年研究 喝茶與咖啡可降低中風失智風險

2021-11-17 16:18
今天公布的一份評估報告指出，受到食物過多或不足影響，全球有近半人口營養不良，這對人類健康和地球環境都會產生廣泛影響。圖：pixabay

報告：不良飲食將危害人類健康與地球環境

2021-11-23 15:17
長安醫院腎臟科醫師阮國彰說，50歲林姓病患經藥物調整、減藥，遵照醫囑，經過一年的治療，腎功能指數由7降到5以下，不必洗腎了。圖／長安醫院提供

50歲老闆躲過洗腎命運 醫：牢記5字訣盡早就醫

2021-11-19 05:07

超人氣

更多 >
日「最辣公主」狂歡到凌晨2時 皇室管不動 隨扈慌張追

日「最辣公主」狂歡到凌晨2時 皇室管不動 隨扈慌張追
為何某些城市頻傳砸搶案？安全專家：原因非關疫情

為何某些城市頻傳砸搶案？安全專家：原因非關疫情
被中國禁止出境四年華裔美籍男子接受美聯社專訪

被中國禁止出境四年華裔美籍男子接受美聯社專訪
林志玲上中國節目沒拿到酬勞 4年追討63萬美元判決曝光

林志玲上中國節目沒拿到酬勞 4年追討63萬美元判決曝光
女駕駛疑路怒撞死華裔外賣郎 紐約皇后區檢方：證據不足不予提告

女駕駛疑路怒撞死華裔外賣郎 紐約皇后區檢方：證據不足不予提告