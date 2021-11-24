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天冷易落枕好苦惱 醫師教這幾招預防及緩解

記者黃寅／台中報導
長安醫院復健科醫師詹益承表示，若因工作需求而長時間盯著螢幕或故定同一姿勢者，盡量至少每30分鐘做一次6個方向的頸椎伸展運動；清晨起床時也可以放慢動作做伸展。圖／長安醫院提供
長安醫院復健科醫師詹益承表示，若因工作需求而長時間盯著螢幕或故定同一姿勢者，盡量至少每30分鐘做一次6個方向的頸椎伸展運動；清晨起床時也可以放慢動作做伸展。圖／長安醫院提供

一名女性一早起床發現落枕了，頭歪向一邊時脖子僵硬疼痛、無法轉動，十分難受。台灣長安醫院復健科醫師詹益承表示，天氣開始變冷，因落枕而前來復健科求診的病患明顯增加。

詹益承說，落枕常發生在剛起床的時候，肌肉與關節還沒活動開的狀態下忽然出力，就容易導致落枕。常見原因包括長時間同一個姿勢，或是天氣寒冷導致肌肉緊繃、使肌肉痙攣；也可能是不良姿勢使得頸椎裡的小面關節錯位而造成疼痛僵硬。

常見緩解方式，自己在家裡可以先溫敷放鬆肌肉，或是輕微按揉肌肉拉傷的疼痛點，並做六個方向的頸椎關節伸展 ，包括低頭、抬頭、左轉、右轉、左側彎、右側彎；等彎到不痛或輕微疼痛的角度後維持十秒，接著再做其他方向伸展。

詹益承提醒，一般落枕約在一周內會逐漸緩解，若持續疼痛僵硬，建議至復健科或骨科就診。治療方式，會給予消炎止痛藥或肌肉鬆弛劑，再搭配物理治療如電熱療、超音波等。

嚴重者則採用物理徒手治療放鬆筋膜與小面關節復位，並做活化頸部肌肉的運動；若疼痛仍然無法緩解，可以考慮局部注射治療，一般會以低濃度葡萄糖注射在需要放鬆的肌肉筋膜上，可減緩神經發炎、放鬆肌肉。

他呼籲，要避免落枕，平時的預防最重要，例如天冷時保暖頸部，若因工作需求而長時間盯著螢幕或故定同一姿勢者，盡量至少每30分鐘做一次6個方向的頸椎伸展運動；清晨起床時也可以放慢動作做伸展，可以大幅減少落枕的機會。

長安醫院復健科醫師詹益承表示，一般落枕約在一周內會逐漸緩解，若持續疼痛僵硬，建議...
長安醫院復健科醫師詹益承表示，一般落枕約在一周內會逐漸緩解，若持續疼痛僵硬，建議至復健科或骨科就診。圖／長安醫院提供

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