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戒不掉穿高跟鞋 女收銀員足底筋膜炎復發疼痛難忍

記者江婉儀／新北報導
醫師廖維華表示，足底筋膜支撐全身重量，長時間穿高跟鞋會誘發或加劇足底筋膜炎症狀。示意圖。圖／台北醫院提供
醫師廖維華表示，足底筋膜支撐全身重量，長時間穿高跟鞋會誘發或加劇足底筋膜炎症狀。示意圖。圖／台北醫院提供

台灣新北市一位擔任收銀的吳小姐為修飾身型，平日愛穿高跟鞋且時間長達10至12小時，因腳底疼痛治療3個月未改善，原經治療後疼痛已緩解，不料又因為雙11購物節活動太疲累導致疼痛加劇，衛褔部台北醫院復健科醫師廖維華說，以此例來說，若不配合治療及讓足部休息，嚴重恐要動手術才能改善。

廖維華表示，足底筋膜炎一般都是緩慢漸進出現症狀，病人中有三分之一是雙腳都罹患足底筋膜炎。足底筋膜的構造是從腳後跟骨沿著腳下表面向前分散成扇形，附著在五個腳趾跟部的厚組織，跟部長纖維能提供走路與跑步時需要的足跟張力，在走路抬起腳跟的狀態下提供腳趾支撐身體的重量。

足底筋膜炎常發生在經常性重覆對足底造成衝擊的跑者身上，又稱作跑者足，可能原因包含跑步過度訓練、穿著不合適的跑鞋、在堅硬的表面上跑步或長時間站立或行走，另外若有扁平足、高足弓、肥胖以及長時間站立、奔跑、跳躍、跳舞、穿著高跟鞋，都會誘發或加劇症狀，使腳底筋膜受損造成疼痛。

因此，廖維華建議吳小姐穿著舒適合腳的跑慢走鞋或步鞋，讓雙腳好好的休息，每日抽空進行至少2次的足底筋膜伸展運動，目前經過1周的加強治療，吳小姐已不再感到腳底剌痛，廖維華也建議吳小姐持續復健，若症狀改善，再從低跟的包鞋開始試行，等完全治療完成才能再重新穿著高跟鞋。

廖維華說明，一般配合醫囑休息與藥物、復健或高階體外震波儀治療、增生療法治療，約可在3個月緩解疼痛，有9成的病人在6個月內完全改善。若疼痛嚴重者，使用保守治療3個月以上都不見起色時，透過體外震波治療可持續緩解疼痛達1年或以上，只有極少數患者在所有方式都試過仍無法緩解症狀時，才需以手術治療。

醫師廖維華表示，應配合醫囑治療並讓足部有足夠的休息時間，才能真正治療與改善足底筋...
醫師廖維華表示，應配合醫囑治療並讓足部有足夠的休息時間，才能真正治療與改善足底筋膜炎、減少造成的疼痛。圖／台北醫院提供

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