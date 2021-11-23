我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

威州5死48傷「聖誕遊行慘案」 兇手為何路怒狂殺？

金山名店連3天遭「集體洗劫」新法讓加州變竊盜天堂？

膽固醇過低要小心 研究：可能因此誘發失智症

健康醫療網／記者曾正豪報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

隨著失智人口不斷攀升，除了高齡化趨勢導致，有研究發現，膽固醇過低也可能是埋下致病的危險因子。台灣秀傳紀念醫院神經內科主任邱百誼醫師表示，膽固醇是腦部與神經連結的主要成分，不僅用來保護細胞膜強度及流動性，也是每個細胞製造細胞膜所需的原料，尤其當陽光曬到皮膚時，皮下膽固醇也會變成維他命D，因此足夠營養和維繫剛好的總膽固醇，可幫助降低罹患失智機會。

巴金森氏症易有活動障礙 後期恐併發失智症

不過膽固醇非越低越好，無論太低或太高都可能影響健康，因此建議總膽固醇指數維持在160至220，而低密度膽固醇則維持在80至140。邱百誼醫師指出，像阿茲海默症與巴金森氏症而言雖同屬大腦神經退化疾病，但病因和表現的特徵不同，前者會先出現記憶缺損、個性改變並容易迷路，後期才會有動作障礙，後者則初期造成各種活動障礙，到了後期才會併發失智症。

每天早晚芳香按摩 有助巴金森氏症患者舒壓

其中巴金森氏症嚴重的神經退化性疾病，以動作慢、肌肉僵硬和放鬆時不自主顫抖為三大症狀，後期有三分之一會併發失智症，目前沒有藥物可根治，因此除了規律用藥，更要保持運動習慣、營養均衡以及良好睡眠品質。林姿宜芳療師提及，無論病患或照顧者在自我照顧上都很重要，像也可透過芳香按摩紓壓，每天可早晚給自己5至10分鐘的耳多穴道按摩搭配喜歡的精油，保養身體。

此外，雖巴金森氏症目前治療上仍未解，但臨床研究已出現許多突破性成果，來自中山醫學大學何應瑞教授研究發現，頭孢曲松能防止神經死亡及腦部發炎症狀、減緩神經退化，甚至可以促進腦部神經新生，目前也獲得許多國家的專利以及美國FDA及衛福部核准，可望為此疾病帶來治療曙光。邱百誼醫師強調，治療前除了詳細病史，也要了解病患的失智類型，才能對症下藥，提供合適的治療處方。

【延伸閱讀】

原地踏步2分鐘測驗　心肺耐力越好越晚失智

研究：補充Omega-3脂肪酸　助於減輕認知障礙

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51963

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

失智 美國 肌肉

上一則

婦人長期氣喘咳嗽、胸悶 醫查出竟是炸雞塊裹麵粉引起

下一則

小腹婆當心 別踩中「瘦腰」六大地雷

延伸閱讀

歷時11年研究 喝茶與咖啡可降低中風失智風險

歷時11年研究 喝茶與咖啡可降低中風失智風險
日本老鼠實驗 闡明失智症腦部發炎機制

日本老鼠實驗 闡明失智症腦部發炎機制
銀髮族注意 「心肺耐力」愈好 愈能延緩失智

銀髮族注意 「心肺耐力」愈好 愈能延緩失智
醫藥短波／膽固醇高沒症狀 發現已晚期 逾20歲該篩檢

醫藥短波／膽固醇高沒症狀 發現已晚期 逾20歲該篩檢

熱門新聞

南投林姓阿嬤喜歡吃破布子，導致食物殘渣沾黏在胃中形成拳頭大的糞石。圖／南投醫院提供

這兩種蔬果易沾黏 阿嬤常吃...胃中出現拳頭大糞石

2021-11-03 05:19
耶魯大學公共衛生學院一份報告指出，每天保持閱讀習慣，有利於延年益壽。(Pexels)

快看世界／研究證實：每天讀書 可延年益壽

2021-11-19 15:35
咖啡。圖：pixabay

歷時11年研究 喝茶與咖啡可降低中風失智風險

2021-11-17 16:18
長安醫院腎臟科醫師阮國彰說，50歲林姓病患經藥物調整、減藥，遵照醫囑，經過一年的治療，腎功能指數由7降到5以下，不必洗腎了。圖／長安醫院提供

50歲老闆躲過洗腎命運 醫：牢記5字訣盡早就醫

2021-11-19 05:07
嘉義大林慈濟醫院過敏免疫風濕中心主任黃光永說，關節受損後會對溫度改變較敏感，天冷時血管收縮、血流量減少，導致血液無法將發炎物質帶走。記者莊祖銘／攝影

天冷關節痛可能是它作祟 醫師教你一招馬上止痛

2021-11-18 05:24
（圖：健康醫療網提供）

慢性蕁麻疹與飲食無關 醫：「這個」才是誘發主因

2021-11-20 01:45

超人氣

更多 >
傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底

傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底
媽被推倒在地狂打 9歲女童衝上前狂揍搶匪英勇影片曝光

媽被推倒在地狂打 9歲女童衝上前狂揍搶匪英勇影片曝光
特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境

特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境
連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

大汪當年海島婚 轟動兩岸三地 小S護姊嗆他、康永阿妹抱頭哭

大汪當年海島婚 轟動兩岸三地 小S護姊嗆他、康永阿妹抱頭哭