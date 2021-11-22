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婦人長期氣喘咳嗽、胸悶 醫查出竟是炸雞塊裹麵粉引起

記者黃寅／台中報導
長安醫院胸腔內科醫師許人文指出，病人在指導下已了解自我的疾病與工作環境的關係，因此在工作時會全程戴上密閉型口罩，做最妥善的肺部保護，目前症狀已持續改善中，不再反覆的氣喘發作。圖／長安醫院提供
長安醫院胸腔內科醫師許人文指出，病人在指導下已了解自我的疾病與工作環境的關係，因此在工作時會全程戴上密閉型口罩，做最妥善的肺部保護，目前症狀已持續改善中，不再反覆的氣喘發作。圖／長安醫院提供

一位67歲的婦女有長期氣喘合併慢性咳嗽、胸悶多年，醫師透過電腦斷層檢查和詳細問診，研判病患罹患過敏性肺泡炎，並查出害她反覆發作氣喘的元兇就是她工作上必須接觸的麵粉；所幸好及時發現，也教導病人工作中應戴上口罩，才使她避免再吸入麵粉，造成俗稱菜瓜布肺的肺纖維化。

台灣長安醫院胸腔內科醫師許人文指出，病患胸部X光只看到些微浸潤與腫脹，但是經過電腦斷層檢查，很清楚看到兩側肺野有典型的拼布狀塊狀變化，這些高低密度一塊塊的變化，代表兩側的小支氣管都受到外來粉塵的刺激，造成了過敏免疫反應，導致肺部持續發炎；嚴重的話甚至會造成肺纖維化，死亡風險比癌症還高。

他說，婦人反覆發作的氣喘跟工作有很大的關聯性，但要在臨床上發現這種疾病其實並不容易。

許人文說，原來這名婦人的職業是在工廠裡幫忙炸雞塊，並在雞塊要下鍋前先為雞塊裹上一層厚厚的麵粉，卻因麵粉粉塵不斷地被吸進兩側的支氣管和肺部，造成了過敏性的肺泡炎，也就是所謂的過敏性肺炎。

他說，病人在指導下已了解自我的疾病與工作環境的關係，因此在工作時會全程戴上密閉型口罩，做最妥善的肺部保護，目前症狀已持續改善中，不再反覆的氣喘發作。

許人文提醒，民眾如有超過持續8周以上的乾咳、久喘等症狀，建議前往胸腔內科進行檢查，避免延誤病情。

一位67歲的婦女有長期氣喘合併慢性咳嗽、胸悶多年，醫師透過電腦斷層檢查和詳細問診...
一位67歲的婦女有長期氣喘合併慢性咳嗽、胸悶多年，醫師透過電腦斷層檢查和詳細問診，研判病患罹患過敏性肺泡炎，並查出害她反覆發作氣喘的元兇就是她工作上必須接觸的麵粉。圖／長安醫院提供

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