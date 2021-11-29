濫用抗生素 疫情期間抗藥性細菌增3倍

近年醫界觀察，抗藥性細菌增加，抗生素治療面臨嚴重危機。(Getty Images)

新冠疫情 下，疫苗、抗病毒藥物短缺問題備受矚目，但近年發現治療細菌感染的抗生素面臨嚴重危機，抗藥性細菌比率增加，在疫情期間增加3倍。

感染科醫師呼籲，請大家熟記「四不一要」，不主動要求抗生素、不隨便自己買抗生素、不吃他人抗生素、不隨便停藥、要遵守醫囑使用抗生素，避免未來無抗生素可用。

資料來源：台灣感染醫學會 製表：許政榆

抗生素用於抑制細菌生長、殺死細菌。近年醫界觀察，抗藥性細菌增加，導致治療難度提高、住院時間拉長及醫療支出增加等。然而新冠疫情之下，部分抗藥性細菌比率增加3倍，若新冠肺炎患者加上抗藥性細菌感染，可能導致住院時間延長三至五倍。

台灣 感染醫學會理事長王復德表示，監測近10年加護病房感染個案，有四種抗生素的抗藥性細菌比率增加。

王復德提醒，多重抗藥性問題廣泛，台灣國衛院近期觀察，除了住院、高齡族群病人外，問題也延燒到門診、小兒科病人。

台灣感染管制學會理事長陳宜君表示，美國 學者發表文獻，新冠疫情期間美國疫情嚴峻，醫護投入防疫而忽略基本感控措施，沒有落實區分院內乾淨區及汙染區，呼籲應有足夠資源來執行感染管控，否則一但產生抗藥性，病人預後通常不好。

根據「感染控制雜誌」2020年發表調查，近9成受訪感染科醫師認為，常需合併兩種以上抗生素治療、或改用廣效型抗生素，但七成以上醫師表示，因此可能導致副作用增加、住院時間拉長、預後較差等。

陳宜君表示，醫療人員也可能因對抗生素認知不足、「避免醫療糾紛」等原因，面臨不當使用抗生素的困境。在缺乏誘因的清況下，僅少數藥廠願意投入抗生素研發，未來恐面臨無藥可用的狀況。