我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國加大打擊#MeToo運動？彭帥只是其中之一

金山奧克蘭華埠3店被砸 離譜賊手被割「血染」玻璃

濫用抗生素 疫情期間抗藥性細菌增3倍

許政榆
近年醫界觀察，抗藥性細菌增加，抗生素治療面臨嚴重危機。(Getty Images)
近年醫界觀察，抗藥性細菌增加，抗生素治療面臨嚴重危機。(Getty Images)

新冠疫情下，疫苗、抗病毒藥物短缺問題備受矚目，但近年發現治療細菌感染的抗生素面臨嚴重危機，抗藥性細菌比率增加，在疫情期間增加3倍。

感染科醫師呼籲，請大家熟記「四不一要」，不主動要求抗生素、不隨便自己買抗生素、不吃他人抗生素、不隨便停藥、要遵守醫囑使用抗生素，避免未來無抗生素可用。

資料來源：台灣感染醫學會 製表：許政榆
資料來源：台灣感染醫學會 製表：許政榆

抗生素用於抑制細菌生長、殺死細菌。近年醫界觀察，抗藥性細菌增加，導致治療難度提高、住院時間拉長及醫療支出增加等。然而新冠疫情之下，部分抗藥性細菌比率增加3倍，若新冠肺炎患者加上抗藥性細菌感染，可能導致住院時間延長三至五倍。

台灣感染醫學會理事長王復德表示，監測近10年加護病房感染個案，有四種抗生素的抗藥性細菌比率增加。

王復德提醒，多重抗藥性問題廣泛，台灣國衛院近期觀察，除了住院、高齡族群病人外，問題也延燒到門診、小兒科病人。

台灣感染管制學會理事長陳宜君表示，美國學者發表文獻，新冠疫情期間美國疫情嚴峻，醫護投入防疫而忽略基本感控措施，沒有落實區分院內乾淨區及汙染區，呼籲應有足夠資源來執行感染管控，否則一但產生抗藥性，病人預後通常不好。

根據「感染控制雜誌」2020年發表調查，近9成受訪感染科醫師認為，常需合併兩種以上抗生素治療、或改用廣效型抗生素，但七成以上醫師表示，因此可能導致副作用增加、住院時間拉長、預後較差等。

陳宜君表示，醫療人員也可能因對抗生素認知不足、「避免醫療糾紛」等原因，面臨不當使用抗生素的困境。在缺乏誘因的清況下，僅少數藥廠願意投入抗生素研發，未來恐面臨無藥可用的狀況。

疫情 台灣 美國

上一則

「泡、水、高、貧、倦」 5字訣躲過洗腎命運

延伸閱讀

醫藥短波／打流感疫苗 助防止感染

醫藥短波／打流感疫苗 助防止感染
濫用抗生素助長抗藥性 恐製造出「超級細菌」

濫用抗生素助長抗藥性 恐製造出「超級細菌」
差1歲疫苗劑量有差 滿12歲再打？ 專家：別等，先接種

差1歲疫苗劑量有差 滿12歲再打？ 專家：別等，先接種
前總統柯林頓 出院返家休養

前總統柯林頓 出院返家休養

熱門新聞

生活習慣如果沒有保持好，如經常久坐不動，也會提高失智風險。(Pexels)

快看世界／當心 這些生活習慣 提升失智機率

2021-11-23 12:32
今天公布的一份評估報告指出，受到食物過多或不足影響，全球有近半人口營養不良，這對人類健康和地球環境都會產生廣泛影響。圖：pixabay

報告：不良飲食將危害人類健康與地球環境

2021-11-23 15:17
(取材自健康醫療網)

不想失智 快吃這10大食物「護腦」

2021-11-26 01:00
台北醫學大學與衛福部聯合舉辦「2020年中藥本草文化節」，活動從11月27日起至12月5日，於台北市迪化街商圈登場。三總中醫部主任黃怡嘉（右）介紹清冠一號效果。記者陳雨鑫／攝影

Omicron來勢洶洶 中醫師用「這一招」助你提高免疫力

2021-11-27 05:54
(取材自健康醫療網)

膽固醇過低要小心 研究：可能因此誘發失智症

2021-11-23 01:15
南投林姓阿嬤喜歡吃破布子，導致食物殘渣沾黏在胃中形成拳頭大的糞石。圖／南投醫院提供

這兩種蔬果易沾黏 阿嬤常吃...胃中出現拳頭大糞石

2021-11-03 05:19

超人氣

更多 >
不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手

不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手
藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美

藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美
逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍

逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍
泡菜只排第二…外國人最常吃的韓餐 第一名是它

泡菜只排第二…外國人最常吃的韓餐 第一名是它
護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」

護士偷止痛藥盜換食鹽水 7女取卵手術痛到「放聲尖叫」