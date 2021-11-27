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落枕好痛 可按3穴緩解

楊雅棠
示範自行按摩風池穴。（記者林伯東／攝影）
示範自行按摩風池穴。（記者林伯東／攝影）

寒冷清晨，小傑一早醒來發現「落枕」了，頭無法往右邊轉。他採用阿嬤的偏方，將頭躺在枕頭上，緩緩地從右邊轉到左邊，再從左邊轉到右邊，同時邊念著 「頭沒落枕、枕頭落枕」。沒想到過去總能見效的偏方，這次卻不靈驗了，只好到診所看診，醫師開立肌肉鬆弛劑給他，用藥後落枕才舒緩。

落枕穴位於手背側，第二、三掌骨間，指掌關節後約一公分處。（圖：張順昌醫師提供）
落枕穴位於手背側，第二、三掌骨間，指掌關節後約一公分處。（圖：張順昌醫師提供）

開業中醫師周宗翰表示，天氣愈來愈冷，因落枕前來看診的患者也愈來愈多，但是，落枕並非突然發生，往往是長期肩頸周圍循環不佳產生的慢性勞損。尤其秋冬夜間溫度低，人在睡眠時會不由自主地調整自己的睡姿，當睡覺時頸肩部受到寒冷刺激、血管收縮，易發生痙攣並牽扯周邊肌肉引起腫脹疼痛，進而引起落枕。

中醫師常以灸療治療落枕，艾灸溫經散寒、溫通經脈，可達到調和氣血、疏通經絡和平衡機能的作用。落枕後，也可按摩後溪穴、風池穴、落枕穴等處舒緩。

台灣汐止國泰復健科主任塗雅雯表示，落枕是俗稱，西醫稱作「急性頸椎關節周圍炎」，除了頸椎旁的韌帶或肌肉急性發炎外，軟骨或椎間盤擠壓到神經，造成頸部關節疼痛、受限，都屬於落枕。急性肌肉拉傷和小面關節發炎造成的落枕，和天冷血液循環不好、縮成一團睡覺有關；但壓迫造成的落枕則主要是因受傷退化、駝背、搬重物而導致。

通常發生落枕時，許多人往往貼一堆藥膏在身上期待「自行復原」，或是用各式偏方「自救」，緩解疼痛效果不好，更有民眾會用力扭轉脖子，甚至發出「咔咔」聲，塗雅雯表示，「萬萬不可」，此舉恐讓發炎更加嚴重。

其實依據落枕的原因不同，治療方式也會不同。塗雅雯表示，若是因肌肉緊繃引起的落枕，可用攝氏40度熱毛巾熱敷半小時，並搭配伸展，讓肌肉放鬆；急性發炎則可搭配使用消炎止痛藥和肌肉鬆弛劑，稍微緩解症狀。

後溪穴：微握拳，在小指掌指關節的橫紋盡端，赤白肉際處。（圖：張順昌醫師提供）
後溪穴：微握拳，在小指掌指關節的橫紋盡端，赤白肉際處。（圖：張順昌醫師提供）

開業物理治療師陳怡同說，落枕最常見的是某一節小面關節卡住，因一個動作或是兩側肌肉不平衡導致，使用熱敷或是貼膏藥只能暫時舒緩，但無法復原，拖久了身體使用肩膀動作代償，恐影響肩胛穩定性。因此，物理治療師通常會評估是哪一節關節卡住，執行關節鬆動術。

陳怡同提醒，要預防落枕，平時應盡量避免維持同一姿勢太久，且注意自己的肩胛是否夠穩定，例如平時是否容易聳肩、上背僵硬；若調整不來，就應尋求專業醫療協助。

塗雅雯則指出，若用休息熱敷一、兩天仍無明顯緩解，或是反覆落枕，則可能是頸椎結構或是神經根壓迫問題，必須搭配X光或神經孔測試等理學檢查，才能進一步治療。

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