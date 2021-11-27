五十肩 怎麼睡才不痛？

仰睡（上圖）側睡（下圖）抱枕頭睡姿。（圖：王凱平提供）

當肩頸肌腱發炎受傷後，如果處理不當或未治療，未來可能會嚴重變成「五十肩」。患者的肩膀關節會相當疼痛，活動也受限，導致手抬不起來，尤其夜間常被痛醒，就很難再入睡，造成長期失眠 。

許多「發炎」疾病都可能產生夜間疼痛。五十肩急性發炎階段，受傷部位常會有積水，這些積水在白天比較容易被肢體活動、良好的循環帶走，但夜間肢體活動少，血液循環減慢，積水容易累積在患處，產生較大的壓力引發疼痛。五十肩可以說是「整個關節」在發炎，往往比其他肩部疾病更易發生夜間疼痛。

五十肩夜間疼痛控制，建議從「減少發炎」、「減少患部壓迫」兩大方向著手改善，嘗試在「白天、睡前、睡眠中」減緩五十肩的夜間疼痛。

減少發炎方法

白天首重減少刺激，但不是完全休息不動，可以透過適當「擺位」減少肩膀拉扯。最簡單的方法是手插口袋，以增加支撐、減少甩動。若比較嚴重或容易忘記插口袋，可考慮使用三角巾或特殊輔具支持。

在睡前冰敷或服用消炎止痛藥，也能幫助減少發炎、控制疼痛。冰敷時間以10至20分鐘為原則，合理使用藥物也是積極治療的一環，短期使用不必過度擔心身體負擔。

減少患部壓迫

適當的睡姿，可以避免睡眠中突然壓到患側肩膀，突然痛醒的機率。善用枕頭可以協助穩定放鬆，減少直接壓迫患部引起疼痛。

如果習慣仰躺，可在手肘後側墊個枕頭，在前臂和肚子之間再墊一個。這樣除了能穩定手臂，還能幫助一些肌肉 放鬆，有助減少疼痛。

如果習慣側睡，最重要是不要壓在會痛的肩膀上。背後可以放幾個枕頭，有些人也會在雙腳之間夾一個枕頭，都能幫助穩定，減少不小心翻身壓到肩膀。前臂和肚子之間再墊一個枕頭，有助肩膀穩定和放鬆。有些為了側睡特別設計的枕頭，可以增加穩定和舒適度。

但要避免趴睡，雖然看起來好像比較能避免翻身壓到痛處，但不像仰躺或側臥時手臂比較能安放在兩側，趴睡時大家多半是肩膀抬高，手放在頭部附近，這樣的動作並不利於肩膀放鬆、減少疼痛。