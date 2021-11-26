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女大生異位性皮膚炎好難受 「生物製劑藥物」止癢有效

黃寅
亞洲大學附屬醫院皮膚科醫師方心禹（左）指出，採用生物製劑藥物治療僅約兩周，女大學生（示意圖，非本人）多年的搔癢感竟然奇蹟似的逐漸消退。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）
亞洲大學附屬醫院皮膚科醫師方心禹（左）指出，採用生物製劑藥物治療僅約兩周，女大學生（示意圖，非本人）多年的搔癢感竟然奇蹟似的逐漸消退。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）

一名21歲女大學生飽受異位性皮膚炎之苦，不僅全身脫屑，外出時常被投以異樣眼光，半夜更因搔癢而難以入眠，導致白天常常無精打采，雖然嘗試許多療法，但病況依舊反覆惡化，所幸透過生物製劑藥物治療兩個月後，皮膚症狀日漸好轉，才恢復自信與笑容。

台灣台中亞洲大學附屬醫院皮膚科醫師方心禹指出，患者因罹患異位性皮膚炎，生活品質不佳，連帶影響社交狀況，經溝通討論後，決定採用生物製劑藥物治療。僅約兩周，女大學生多年的搔癢感竟然奇蹟似的逐漸消退，又再經過兩個月治療，原本總是脫屑、發紅的皮膚也幾乎恢復正常皮膚。

方心禹說，異位性皮膚炎是一種慢性且反覆發生的皮膚疾病，主要是因皮膚屏障異常和免疫系統過度活化造成，導致外在過敏原可以輕易的經皮穿越，接著引發一連串的發炎反應，症狀除了廣泛性的濕疹樣皮膚變化，伴隨而來的搔癢不適，更影響生活品質。

一名21歲女大學生（圖非本人）飽受異位性皮膚炎之苦，不僅全身脫屑，外出時常被投以...
一名21歲女大學生（圖非本人）飽受異位性皮膚炎之苦，不僅全身脫屑，外出時常被投以異樣眼光，半夜更因搔癢而難以入眠。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）

她說，中重度的異位性皮膚炎可謂目前最令人感到沮喪的皮膚病之一，現有的傳統用藥，包括類固醇及免疫製劑，都是廣泛性的抑制發炎反應，雖然可以緩解疾病症狀，但因抑制範圍相當大，也可能產生如皮膚萎縮、膚色變淺、長青春痘、免疫力下降和造成肝腎負擔等副作用。

方心禹說，患者使用的生物製劑，能精準阻斷異位性皮膚炎治病的關鍵路徑，不影響身體其他器官組織的功能，一般平均使用16周後，約5成患者病況改善90%，約9成患者病況可改善50%以上。而且，副作用除了不到7%患者有輕微結膜炎外，其餘器官系統幾乎不受影響，是相當安全且有效的藥物，為異位性皮膚炎治療帶來新曙光。

她提醒，異位性皮膚炎患者不要灰心，目前已有許多新藥的臨床試驗正在進行，接下來的5至10年會更多藥物問世，提供患者更舒適安全的生活。

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