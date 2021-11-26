愛吃紅肉要小心 研究：中風機率恐提高16%

英國國民保建署建議，成年人每天吃紅肉或加工肉不應超過70克。(Getty Images)

愈來愈多研究顯示，食用大量紅肉或加工肉品，可能增加中風 機率，但經常使用橄欖油烹飪則會降低風險。一項追蹤10萬人長達三年的研究顯示，高脂肪飲食不是問題，重點在吃進的脂肪種類。

研究人員發現，食用紅肉或加工肉品最多的人，罹患中風的機率比吃最少的人高16%；而從乳製品（例如奶油和起司）中攝取多數脂肪的人，風險並沒有增加；經常用橄欖油、玉米油和大豆油烹飪的人，比攝取最少這類脂肪的人，中風機率低12%。

哈佛大學 公共衛生學院的首席研究員王峰雷博士說，研究結果顯示，在預防包括中風在內的心血管疾病，脂肪類型和不同食物來源的脂肪，比吃多少脂肪總量更重要。

專家長期以來一直警告，雖然牛肉、羊肉和豬肉等紅肉是蛋白質和維生素的良好來源，但食用過多也可能對健康構成威脅，紅肉中大量的飽和脂肪會增加壞膽固醇指數 。英國國民保建署（NHS）建議，成年人每天吃紅肉或加工肉不應超過70克——大約相當於兩片培根或一根香腸。

研究人員表示，此研究是第一個全面分析食用不同類型脂肪如何影響中風風險的研究。但這項研究是觀察性，目前尚無法確認脂肪攝取與中風風險之間的因果關係。