女工手掌破洞 醫師以皮補皮重建功能

一名38歲女性工作時不慎被車床貫穿右手第三和第四指基部，形成一個乒乓球般大的洞口，醫師以皮補皮為她補回，恢復正常使用。（圖：台灣亞洲大學附屬醫院提供）

一名38歲女性工作時不慎被車床貫穿右手第三和第四指基部，導致肌腱和骨頭外露，更形成一個乒乓球般大的洞口，雖然指骨幸運未受損，但周邊軟組織卻缺陷嚴重。醫療團隊最後「以皮補皮」，取左側腹股溝處皮瓣「補洞」重建，術後不僅順利恢復手部功能，更協助她順利回到正常生活。

台灣 亞洲大學附屬醫院整形外科主治醫師鄭旭棠表示，患者到院時雖然骨頭沒有受損，但軟組織缺陷嚴重，手部破了一個大洞；由於右手是患者的慣用手，萬一功能缺損，恐怕會影響終生就業 能力，加上傷口無法使用一般的植皮手術重建傷口，為了能恢復手部功能，決定採用「超顯微皮瓣重建手術」處理，目的就是要讓患者能順利重返工作崗位。

他說，軟組織缺陷常發生於重大創傷、感染、燒傷，或腫瘤 切除後，因手部外傷會導致外觀變形、功能受限，不僅對個人社交生活、自信心、工作能力，甚至對家庭以及社會，都會造成重大影響，因此手部外傷重建的目的在於協助患者恢復運動和知覺功能，不致因傷而影響生活品質。

為此，醫療團隊選擇以患者左側腹股溝的「游離旋髂淺穿通枝」皮瓣，作為「以皮補皮」的工具，這是過去手外科經常使用的腹股溝皮瓣的進化版，這塊皮瓣的優點是可以從身體上比較不明顯的腹股溝取出，傷口10公分左右。因為可以取得很薄的皮瓣，所以十分適合用於手部顯微重建手術。

手術過程中，醫師利用手術顯微鏡將皮瓣的動脈接合在手指的動脈，再將靜脈與手背的靜脈做吻合，手術時間約三小時，患者也於受傷後一周內出院。

鄭旭棠說，游離旋髂淺穿通枝皮瓣缺點在於膚色跟手部不一樣，以及血管太短且管徑太小，根據文獻顯示，平均的動脈大小約0.7公釐，因此，臨床上小於0.8公釐的顯微手術，都被定義為超顯微手術，適合用於手部外傷重建。除了外觀之外，功能幾乎不會受影響，能保留住原有的靈活度。

他提醒，因手外傷病情相當複雜，整形外科醫師對於每隻受傷的手都有一套專屬的治療計畫，選擇最適合的治療方式，只要病人可配合規律門診追蹤換藥，就能確保術後順利恢復，順利回到正常生活。