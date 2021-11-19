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67歲阿伯因便秘困擾多年 醫：高血壓長者易誘發心臟病

記者江婉儀／新北報導
曾柏鈞說明，有冠心病、腦梗塞等心血管疾病的長輩，一定要多注意便秘與血壓問題。圖／部立台北醫院提供
曾柏鈞說明，有冠心病、腦梗塞等心血管疾病的長輩，一定要多注意便秘與血壓問題。圖／部立台北醫院提供

67歲的阿華伯被便秘困擾數十年，隨著年紀越大，症狀就更嚴重，甚至在上廁所時發生頭暈、胸悶等不適，台灣衛福部台北醫院肝膽腸胃科醫師曾柏鈞提醒，有七成的長者排便困難，若本身有高血壓、高血脂等慢性疾病或曾患有冠心病、腦梗塞，嚴重時甚至可能導致心肌梗塞、腦中風

曾柏鈞解釋，年紀越大，腸道部分肌肉蠕動能力越是下降，腸道的神經叢反應變遲鈍，直腸與肛門接受排便的訊號不佳，導致排便狀況不如以往順暢，長期的便秘也會影響進食的情況，甚至噁心嘔吐及腹痛，所以很多長輩就都有便秘問題，只要增加活動量、控制血糖與均衡飲食，都能夠在生活中逐漸改善，若嚴重可就醫協助改善。但若本身有高血壓、高血脂等慢性疾病或曾患有冠心病、腦梗塞，就一定要重視便秘與血壓的問題。

曾柏鈞說明，有上述症狀的長輩，一定要多注意排便方式，當越發力排便時，感到心胸部越是悶痛，就是血壓急速上升的表徵，此時腹腔內壓力增加，只有少量血液回流到心臟，停止發力時，血壓又突然回到正常，在便秘發力與發力停止之間短時間、迅速且重覆的血壓波動，最容易誘發心臟病；而血管壓力的迅速變化，也可能會造成心血管灌流不足，嚴重甚至會造成心肌梗塞和腦中風。

曾柏鈞建議，高血壓長者的便秘狀況可從日常生活調整，如飲食、運動、習慣、情緒及按摩等。長者應攝取均衡且健康的食物，可用糙米飯取代白米飯，多吃富有纖維量、易消化的蔬果，並充分咀嚼，例如菠菜、空心菜、胡蘿蔔、櫛瓜等，不要吃太油，也不要完全不攝取油類，油過多易產生腹瀉，而完全無油也不容易排便。

走路是最簡單也最適合長輩的運動，飯後進行簡單且低強度的運動，有助於腸胃蠕動及減除體內多餘的脂肪；盡量培養同一天固定時間如廁的習慣，每天都排便一次。只要有便意，就儘快上廁所；也要保持穩定放鬆的心情，減少焦慮與抑鬱，若身體許可，可多走出門參與一些長輩鄰里社團活動；另外如有需要，可以肚臍為中心，手指腹用順時鐘的方式輕按肚臍周圍3公分處，可以幫助腸胃蠕動。

曾柏鈞說明，在便秘時，發力與停止發力是在短時間、迅速且重覆的血壓波動，最容易誘發...
曾柏鈞說明，在便秘時，發力與停止發力是在短時間、迅速且重覆的血壓波動，最容易誘發心臟病，要特別留意。圖／部立台北醫院提供

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