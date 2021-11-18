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天冷關節痛可能是它作祟 醫師教你一招馬上止痛

記者莊祖銘／嘉義報導
嘉義大林慈濟醫院過敏免疫風濕中心主任黃光永說，關節受損後會對溫度改變較敏感，天冷時血管收縮、血流量減少，導致血液無法將發炎物質帶走。記者莊祖銘／攝影
嘉義大林慈濟醫院過敏免疫風濕中心主任黃光永說，關節受損後會對溫度改變較敏感，天冷時血管收縮、血流量減少，導致血液無法將發炎物質帶走。記者莊祖銘／攝影

時序邁入11月天氣濕冷且日夜溫差大，民眾常出現膝蓋或關節疼痛等症狀，台灣嘉義大林慈濟醫院過敏免疫風濕中心主任黃光永提醒，有可能是關節炎作祟，因關節之前可能曾經受損，發炎物質累績無法排除，提醒應作好保暖，冬令進補也應斟酌使用。

黃光永說，膝蓋或關節痛大多可導因於退化性關節炎，手指、肩頸僵硬也是症狀，其中又好發於膝關節，因為膝蓋受力最多；患者長年揹重物或激烈運動，年紀漸長後，都會導致關節處軟骨磨損、失去潤滑作用。

影片來源：聯合新聞網

黃光永說，關節受損後會對溫度改變較敏感，天冷時血管收縮、血流量減少，導致血液無法將發炎物質帶走；天氣潮濕時，尤其台灣秋冬日夜溫差大，感知痛覺的受器變得更敏感。

許多年輕患者也求助黃光永，大多是運動傷害導致天氣寒冷時，也容易發生關節痠痛，黃光永說，疼痛源多是軟性組織，如肌肉或肌腱等，建議運動完可以熱敷疼痛部位、鬆弛肌肉，能有效疏緩疼痛。

天氣冷寒冷不是只有退化性關節炎，黃光永也強調，若手部關節晨間疼痛超過1小時，也有可能是類風濕性關節炎；若40歲以下年輕人下背疼痛超過3個月合併下背晨間僵硬，有可能是僵直性脊椎炎。

除了多喝水、充足的睡眠品質及適度運動外，黃光永建議天氣冷時應做好保暖，圍巾手套不可少，運動頻率高者護膝護踝等護具除了保護肢體外，更重要的是保溫關節；另，冬令進補是許多民眾冬天一大享受，但黃光永建議，類風濕關節炎患者應請教專業中醫師建議，否則將適得其反。

大林慈濟醫院過敏免疫風濕中心主任黃光永說，年長患者長年揹重物或激烈運動，導致關節...
大林慈濟醫院過敏免疫風濕中心主任黃光永說，年長患者長年揹重物或激烈運動，導致關節處軟骨磨損、失去潤滑作用。因此，也有病人選擇健保給付施打玻尿酸。記者莊祖銘／攝影

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