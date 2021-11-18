婦人腰痛誤以為腎結石 檢查發現竟是「腎中風」

陳姓婦人的右腎因血栓阻塞血管（紅圈處），造成腎中風發生。圖／大千綜合醫院提供

台灣 苗栗縣65歲陳姓婦人因右腰痛到診所、醫院就診，都被告知為腎結石，但她服藥後仍未改善且有劇烈疼痛感，因此到大千綜合醫院急診，醫師判定為非結石造成的疼痛，立即安排腹部超音波檢查及電腦斷層掃描，發現是右邊腎臟的血管阻塞，也就是俗稱的「腎中風 」，經緊急安排放射科醫師做血管攝影 ，確認為血栓堵住血管，在施打血栓溶解劑將血管打通後，病人住院觀察一周出院，腎功能完全恢復正常。

大千綜合醫院泌尿科主任吳亞伸表示，腎臟有1條主要的腎動脈，再分成2條大血管及3條小血管，只要任一個地方被阻塞，血流進不去腎臟，就會造成缺氧現象而產生劇痛。血管阻塞原因有2個，一為血栓阻塞，與心肌梗塞及腦中風的道理相同；另一個則是在劇烈運動後造成血管內壁破損，也會造成阻塞。若是血栓阻塞，就需透過血管攝影及施打血栓溶解劑治療，而內壁破損只需透過血管攝影將內壁打開即可。

吳亞伸表示，陳姓婦人的病例屬於血栓阻塞，進一步協助她找出形成血栓的原因，發現是病人本身有心律不整的情形而導致血栓形成，因此也會同心臟內科醫師診治心律不整的問題，以預防下次血栓造成中風的現象。

腎結石是屬於阻塞性的疼痛，會造成腎臟痙攣，讓病人痛到全身冒冷汗，而腎中風是缺氧性的疼痛，會產生劇烈又有撕裂的疼痛感，但仍需透過精密檢查才能確認。吳亞伸提醒，當發生腎中風時，若能及時確診並治療，病人都能完全恢復正常且無後遺症，因此建議民眾務必把握治療黃金時機。