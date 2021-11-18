胎兒愈重愈健康？身懷巨嬰恐難產、大出血

(取材自健康醫療網)

台灣31歲的高女士懷孕期間在其他婦科診所產檢，隨著肚子越來越大且越接近預產期，為安心生育，在妊娠晚期時，挺著38週大的孕肚到衛生福利部臺北醫院產檢，沒想到被醫師告知身懷巨嬰，可能導致難產、產後大出血等併發症，所幸即時發現，經歷剖腹產下重達4400克的大寶寶，在保溫箱進行兩週加強觀察與照護之後，已回到媽媽懷抱健康返家。



遲發性妊娠糖尿病 恐致胎兒過大難產

婦產科林峻宏醫師說明，問診時了解，高女士以往進行產檢與妊娠糖尿病篩檢 的結果都在正常範圍，此次的檢查卻意外發現胎兒太大，依據胎兒超音波檢測，以測量到的胎兒肚圍、頭圍、大腿長等數值預測，38週又3天的胎兒體重已大於4000克，比一般同週數的胎兒重約1000克。由於媽媽本身只有體重過重，懷孕前沒有糖尿病史，判斷可能因遲發性妊娠糖尿病導致，為避免胎兒過大可能會導致難產、巨嬰，或寶寶出生後低血糖 而影響腦部發育等問題，因此建議盡速進行篩檢後安排剖腹生產。



飲食控制不佳、孕前體重過重、多胞胎 都可能產生巨嬰

林峻宏醫師解釋，孕媽咪即使妊娠糖尿病篩檢的數值都正常，也是有可能會產生巨嬰寶寶。巨嬰寶寶的形成原因還有很多，可能來自於父母本身的體重、種族，以及懷孕期間母體平均血糖濃度，如果媽媽曾生育過重的嬰兒也有可能，另外是懷孕前體重過重、多胎妊娠、男嬰或是媽媽年齡小於20歲，甚至是飲食控制不佳也是可能原因，必須找出原因才能改善或預防。



林峻宏醫師提醒，糖尿病孕媽咪們要留意體重控制，加上良好的控制血糖，才能減少母體與胎兒生產的風險。每次產檢都要測量體重，也可以選擇進行自費高階胎兒超音波，在產檢過程中，若醫師有提醒胎兒的預估體重過重，一定要定期規律接受產檢、持續追蹤胎兒生長，並配合醫師建議，進行飲食調整、血糖監測等，降低難產風險。例如減少澱粉攝取、減少脂質攝取、增加蛋白質、鐵質與鈣質，嘴饞時吃必要且營養的食物，也能降低胎兒過大的機率。

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資料來源：健康醫療網

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