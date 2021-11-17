學者：癌症患者應打第三劑新冠疫苗 尤其血癌

新冠肺炎抗病毒口服藥之定價將依照販售地點的所得水準去調整，高所得國家每個療程700美元，中低所得國家每療程20美元。本報資料照片

許多國家新冠疫苗 兩劑接種率都很高，還是持續發生突破性感染，各國紛紛開始第三劑/追加劑接種計畫。台大公衛學者根據研究指出，固態腫瘤癌症 患者接種兩劑之後有78%保護力，但血癌患者保護力僅59%，學者建議應優先給癌症病人接種次世代疫苗，特別是血癌病人。

台大公衛學者張維容表示，有研究探討癌症病患接種疫苗後的保護力，分析去年5月到今年6月，共585位打過BNT疫苗或AZ疫苗的癌症病人保護力，這些病人有有76%是固態腫瘤，24%是血液腫瘤。

研究者在癌症病人接種兩劑的過程中，共做三次檢測。結果發現，癌症病人完整接種這兩種疫苗之後，高達八成都可以在二到四周產生八成產生保護抗體。但若細分癌症類型，可看到固態腫瘤患者打完兩劑後有78%，血癌患者卻只有59%。

研究者比較接種兩劑疫苗後，面對不同變異株的保護力。結果發現，第一劑接種後，除了面對原始病毒株有發生預期中的中和抗體反應，但若面對Alpha變異株、Beta變異株、Delta變異株，癌症患者中和抗體濃度都起不來。以Delta病毒，固態腫瘤的中和抗體濃度只剩六成，血癌更只剩三成。

此外，上述癌症病人有1%發生突破感染，接種AZ或BNT各佔一半，大多是無法有效產生T細胞反應，學者建議應優先給予癌症患者補打第三劑。

另有關輝瑞與默克都各研發出一款新型口服抗病毒藥物，台大公衛校友、急診科醫師許辰陽指出，這兩款新藥都可抑制病毒複製，每個療程是五天，每天要服藥兩次，臨床試驗報告顯示可降低大約九成的住院或死亡風險，且無嚴重副作用，可望達到控制疫情的效果。

輝瑞的Paxlovid，今年預計生產18萬份製劑，2022年預計生產2100萬份製劑。默克的Lagevrio則會有300萬份製劑保留給低收入國家，今年預計生產1000萬份製劑，2022年預計生產2000萬份製劑。兩藥廠之定價策略有共識，將依照販售地點的所得水準去調整，高所得國家每個療程700美元，中低所得國家每療程20美元。