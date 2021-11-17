我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中關稅讓步？美又豁免太陽能模組關稅 可退稅

彭帥在哪裡？大坂直美加入聲援 直嗆審查不OK

學者：癌症患者應打第三劑新冠疫苗 尤其血癌

記者邱宜君／台北報導
新冠肺炎抗病毒口服藥之定價將依照販售地點的所得水準去調整，高所得國家每個療程700美元，中低所得國家每療程20美元。本報資料照片
新冠肺炎抗病毒口服藥之定價將依照販售地點的所得水準去調整，高所得國家每個療程700美元，中低所得國家每療程20美元。本報資料照片

許多國家新冠疫苗兩劑接種率都很高，還是持續發生突破性感染，各國紛紛開始第三劑/追加劑接種計畫。台大公衛學者根據研究指出，固態腫瘤癌症患者接種兩劑之後有78%保護力，但血癌患者保護力僅59%，學者建議應優先給癌症病人接種次世代疫苗，特別是血癌病人。

台大公衛學者張維容表示，有研究探討癌症病患接種疫苗後的保護力，分析去年5月到今年6月，共585位打過BNT疫苗或AZ疫苗的癌症病人保護力，這些病人有有76%是固態腫瘤，24%是血液腫瘤。

研究者在癌症病人接種兩劑的過程中，共做三次檢測。結果發現，癌症病人完整接種這兩種疫苗之後，高達八成都可以在二到四周產生八成產生保護抗體。但若細分癌症類型，可看到固態腫瘤患者打完兩劑後有78%，血癌患者卻只有59%。

研究者比較接種兩劑疫苗後，面對不同變異株的保護力。結果發現，第一劑接種後，除了面對原始病毒株有發生預期中的中和抗體反應，但若面對Alpha變異株、Beta變異株、Delta變異株，癌症患者中和抗體濃度都起不來。以Delta病毒，固態腫瘤的中和抗體濃度只剩六成，血癌更只剩三成。

此外，上述癌症病人有1%發生突破感染，接種AZ或BNT各佔一半，大多是無法有效產生T細胞反應，學者建議應優先給予癌症患者補打第三劑。

另有關輝瑞與默克都各研發出一款新型口服抗病毒藥物，台大公衛校友、急診科醫師許辰陽指出，這兩款新藥都可抑制病毒複製，每個療程是五天，每天要服藥兩次，臨床試驗報告顯示可降低大約九成的住院或死亡風險，且無嚴重副作用，可望達到控制疫情的效果。

輝瑞的Paxlovid，今年預計生產18萬份製劑，2022年預計生產2100萬份製劑。默克的Lagevrio則會有300萬份製劑保留給低收入國家，今年預計生產1000萬份製劑，2022年預計生產2000萬份製劑。兩藥廠之定價策略有共識，將依照販售地點的所得水準去調整，高所得國家每個療程700美元，中低所得國家每療程20美元。

癌症 疫苗 腫瘤

上一則

羊肉爐加蘿蔔 不上火

下一則

遛狗追不上愛犬腳步 竟是類風濕性關節炎作怪

延伸閱讀

成人打輝瑞第3劑補強針 食藥局最快18日批准

成人打輝瑞第3劑補強針 食藥局最快18日批准
成人打輝瑞補強針 最快18日批准

成人打輝瑞補強針 最快18日批准
股神巴菲特的波克夏 賣默克、買Royalty Pharma

股神巴菲特的波克夏 賣默克、買Royalty Pharma
美政府將再付10億美元 增購默克COVID-19口服藥

美政府將再付10億美元 增購默克COVID-19口服藥

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

減醣飲食正夯 營養師：你減的是對的醣嗎？

2021-11-09 00:45
醫師說，心肌梗塞多半是動脈粥狀硬化造成，預防最有效做法是控制動脈粥狀硬化。 （取材自ingimage）

防急性心肌梗塞 醫師提醒：控制動脈粥狀硬化

2021-11-13 02:00
染髮須間隔3個月以上，避免傷身傷髮質。(本報資料照片)

染髮每次至少間隔3個月以上 4種人盡量別染

2021-11-10 02:10
南投林姓阿嬤喜歡吃破布子，導致食物殘渣沾黏在胃中形成拳頭大的糞石。圖／南投醫院提供

這兩種蔬果易沾黏 阿嬤常吃...胃中出現拳頭大糞石

2021-11-03 05:19
43歲蔡小姐打完AZ疫苗後，開始出現大量落髮。圖／讀者提供

打完疫苗亂經、狂掉百根頭髮 專家曝這族群施打要注意

2021-11-11 05:03
（圖：健康醫療網提供）

銀髮族注意 「心肺耐力」愈好 愈能延緩失智

2021-11-14 01:00

超人氣

更多 >
拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧

拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧
吳弭宣誓就任 成為波士頓首位有色人種、女性市長

吳弭宣誓就任 成為波士頓首位有色人種、女性市長
舊金山灣區房市 出現「甜甜圈效應」

舊金山灣區房市 出現「甜甜圈效應」
殺子女母稱非美公民 法官防潛逃台灣拒保釋

殺子女母稱非美公民 法官防潛逃台灣拒保釋
「順風婦產科」童星昔拍3級片沒人看 轉行意外致富

「順風婦產科」童星昔拍3級片沒人看 轉行意外致富