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壺腹癌早期難發現 淋巴轉移存活率剩25%

綜合報導
導致壺腹癌危險因子研究少，較難預防，持續不明原因劇烈腹痛應多加留意。（示意圖／ingimage）
導致壺腹癌危險因子研究少，較難預防，持續不明原因劇烈腹痛應多加留意。（示意圖／ingimage）

醫師提醒，壺腹癌早期幾乎沒有明顯症狀，難早期發現，且腫瘤長在不易手術地方，若淋巴轉移5年存活率僅25%至40%。

中央社報導，台大醫院一般外科主任田郁文表示，壺腹位於膽管、胰管與十二指腸交會處，就像是三叉路口，一旦發生癌變，癌細胞可能有不同來源，若源自於胰管細胞，會如胰臟癌般凶猛，若來自十二指腸黏膜細胞，則相對較不凶惡。

田郁文說，壺腹癌較麻煩之處在於，除非腫瘤已造成膽道或胰管阻塞，造成膽道或胰管擴大，否則透過超音波或電腦斷層較難早期發現。

台灣癌症基金會執行長、萬芳醫院血液腫瘤科主治醫師賴基銘也說，壺腹不容易發現長出腫瘤，所以患者確診多是晚期。大部分壺腹癌晚期確診者腫瘤位置非常不好，根本無法切除，只能採取放射治療或化學治療。

賴基銘說，只有少部分患者在初期腫瘤剛長出來、體積還非常小時，就造成膽道阻塞，進而出現黃疸問題就醫，才可能及早發現，進行開刀，但是壺腹癌手術複雜，更直言台灣會開壺腹癌的醫師真的不多。

賴基銘解釋，壺腹癌腫瘤長的位置多在膽管、胰管及十二指腸交集處，就像在三個河流交會口施工，需要不斷進行疏通與連接，所以即使可以進行手術，腫瘤仍可能無法切除乾淨，提高復發風險。

賴基銘引用一份文獻統計，他提到，沒有淋巴轉移且可以開刀切除腫瘤的壺腹癌患者，5年存活率約有65%至80%，一但晚期淋巴轉移後，患者5年存活率就會降到25%至40%。

田郁文表示，壺腹癌並無特別的好發對象，男女患病比率相近；賴基銘也說，雖然膽管癌成因多與結石或寄生蟲導致長期發炎有關，但鄰近的壺腹癌至今成因仍是謎團，所以很難指出哪些人可能是罹患壺腹癌高風險族群

田郁文說，導致壺腹癌危險因子研究少，較難預防，僅能從症狀判斷，因壺腹癌大多會造成膽道阻塞，導致黃疸、茶色尿、食欲不振或發燒等症狀，建議就醫診治。賴基銘則特別點出持續不明原因劇烈腹痛應多加留意，最好的預防方法就是保持身體健康，養成運動、均衡飲食好習慣。

腫瘤 台灣 癌細胞

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