天冷氣喘易發作 醫師提醒用對藥物才能治本

亞東醫院胸腔內科教授鄭世隆表示，規則就醫和使用吸入型類固醇才能「治本」，確實改善氣喘症狀。記者楊雅棠/攝影

天氣轉涼，氣溫變化大容易導致氣喘發作。但台灣 亞東醫院胸腔內科教授鄭世隆提醒，許多病患常依賴緩解型吸入劑，反不利於病情控制，甚至增加死亡風險；規則就醫和使用吸入型類固醇才能「治本」，確實改善氣喘症狀。

鄭世隆分享，曾有一名47歲氣喘病患每當氣喘發作便就近至藥局 購買緩解用吸入劑來緩解症狀，而未使用醫師開立的吸入型類固醇。在長期過度使用之下，某日天氣轉涼氣喘急性發作緊急送醫，到院插管急救仍宣告不治。

他說，氣喘發生主要是因為氣管發炎造成的慢性呼吸道疾病，而緩解型藥物為短效的氣管擴張劑，患者一噴之後氣管打開，便會感覺較舒服，但氣管發炎狀況仍在，久而久之一遇到過敏源或天冷時，氣喘就會發作更厲害。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長王鶴健表示，「緩解用吸入劑就像滅火器」，僅能在急性發作時短暫緩解，無法根本治療氣管發炎，甚至容易過度依賴用量越來越大。需以吸入型類固醇等控制型藥物作為平時的保養，以抑制氣管發炎的情況。

但根據研究，一年使用三瓶以上的緩解型吸入劑，會提高氣喘嚴重發作風險；一年使用12瓶以上將增加死亡風險。根據健保 資料分析，台灣逾三成患者每年使用超過三支緩解用吸入劑。

王鶴健說，氣喘的治療以三個月起跳，但很多患者以為自己症狀緩解就等於痊癒，而不再治療；或是因為使用短效的緩解型吸入劑獲得暫時的舒緩，而未規律服用吸入型類固醇。

但事實上，一瓶緩解型吸入劑約可噴200至300次，如能按時使用「治本」的吸入型類固醇，將氣喘控制好，一年甚至用不到一瓶。

鄭世隆也表示，若氣喘控制得當，經由醫師評估也有可能將類固醇等控制型藥物的劑量減半，甚至可能不需再使用藥物

而為降低台灣氣喘急診住院率、優化氣喘醫療給付改善方案與政策，衛福部健保署、台灣胸腔暨重症加護醫學會、診所協會全聯會與AZ公司也簽署為期兩年的「健康肺氣喘神盾計劃」合作備忘錄，盼能透過基層診所加強氣喘照護收案，減少氣喘住院急診率。