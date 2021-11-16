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天冷氣喘易發作 醫師提醒用對藥物才能治本

記者楊雅棠／台北報導
亞東醫院胸腔內科教授鄭世隆表示，規則就醫和使用吸入型類固醇才能「治本」，確實改善氣喘症狀。記者楊雅棠/攝影
亞東醫院胸腔內科教授鄭世隆表示，規則就醫和使用吸入型類固醇才能「治本」，確實改善氣喘症狀。記者楊雅棠/攝影

天氣轉涼，氣溫變化大容易導致氣喘發作。但台灣亞東醫院胸腔內科教授鄭世隆提醒，許多病患常依賴緩解型吸入劑，反不利於病情控制，甚至增加死亡風險；規則就醫和使用吸入型類固醇才能「治本」，確實改善氣喘症狀。

鄭世隆分享，曾有一名47歲氣喘病患每當氣喘發作便就近至藥局購買緩解用吸入劑來緩解症狀，而未使用醫師開立的吸入型類固醇。在長期過度使用之下，某日天氣轉涼氣喘急性發作緊急送醫，到院插管急救仍宣告不治。

他說，氣喘發生主要是因為氣管發炎造成的慢性呼吸道疾病，而緩解型藥物為短效的氣管擴張劑，患者一噴之後氣管打開，便會感覺較舒服，但氣管發炎狀況仍在，久而久之一遇到過敏源或天冷時，氣喘就會發作更厲害。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長王鶴健表示，「緩解用吸入劑就像滅火器」，僅能在急性發作時短暫緩解，無法根本治療氣管發炎，甚至容易過度依賴用量越來越大。需以吸入型類固醇等控制型藥物作為平時的保養，以抑制氣管發炎的情況。

但根據研究，一年使用三瓶以上的緩解型吸入劑，會提高氣喘嚴重發作風險；一年使用12瓶以上將增加死亡風險。根據健保資料分析，台灣逾三成患者每年使用超過三支緩解用吸入劑。

王鶴健說，氣喘的治療以三個月起跳，但很多患者以為自己症狀緩解就等於痊癒，而不再治療；或是因為使用短效的緩解型吸入劑獲得暫時的舒緩，而未規律服用吸入型類固醇。

但事實上，一瓶緩解型吸入劑約可噴200至300次，如能按時使用「治本」的吸入型類固醇，將氣喘控制好，一年甚至用不到一瓶。

鄭世隆也表示，若氣喘控制得當，經由醫師評估也有可能將類固醇等控制型藥物的劑量減半，甚至可能不需再使用藥物

而為降低台灣氣喘急診住院率、優化氣喘醫療給付改善方案與政策，衛福部健保署、台灣胸腔暨重症加護醫學會、診所協會全聯會與AZ公司也簽署為期兩年的「健康肺氣喘神盾計劃」合作備忘錄，盼能透過基層診所加強氣喘照護收案，減少氣喘住院急診率。

衛福部健保署、台灣胸腔暨重症加護醫學會、診所協會全聯會與AZ公司也簽署為期兩年的...
衛福部健保署、台灣胸腔暨重症加護醫學會、診所協會全聯會與AZ公司也簽署為期兩年的「健康肺氣喘神盾計劃」合作備忘錄。記者楊雅棠/攝影

台灣 健保 藥局

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