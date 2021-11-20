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緊張時胸痛 小心非阻塞性冠心症

陳雨鑫

胸痛不已，就醫卻沒有發現任何異常，可能是「非阻塞性冠心症」所致。台灣國泰醫院心血管中心主治醫師郭志東表示，胸痛、心絞痛可能是阻塞性冠心病，也可能是非阻塞性冠心病，但不易診斷。民眾若持續出現胸痛、心絞痛症狀不可輕忽，應與醫師仔細說明症狀發生情形。

通常非阻塞性冠心病發生在「活動」或「情緒緊張」時，女性較常發生。郭志東說，一般冠狀動脈疾病發生原因，多為斑塊使動脈狹窄或阻塞。

常見導致冠狀動脈疾病，包含內膜受損致內皮功能障礙、不適當收縮使冠狀血管痙攣、微血管功能障礙，或先天性異常心肌橋等四種病因，被稱為非阻塞性疾病。

郭志東表示，被懷疑是冠狀動脈疾病的患者中，有五分之一的患者接受冠狀動脈造影時，並沒有明顯的阻塞，但卻反映有胸痛的症狀。而阻塞性的患者通常會持續反映胸痛，但非阻塞性的患者，胸痛常發生在活動時或情緒緊張時，一旦活動或精神壓力結束，疼痛通常會消失，但有時候疼痛也會超過10分鐘或更長時間。

發生內皮功能障礙和微血管功能障礙的原因，大都是常見的心血管危險因素引起，包括糖尿病、高血壓、高膽固醇、吸菸、肥胖等。冠狀動脈痙攣發生原因不明，但可能是心臟動脈敏感而過度導致收縮所致，常在休息時引起胸痛，尤其是在入睡後及清晨時容易發生。心肌橋則是常見的先天性解剖學變異。

診斷非阻塞性冠狀動脈疾病，須依賴心導管等高度專業化的檢查。在心導管檢查前，心臟科醫師會評估病患的風險因子，記錄病史，並進行身體檢查，以全盤了解病患的健康狀況。如果醫師需要更多資訊則可能安排心電圖、心臟超音波、CT冠狀動脈造影、心臟核磁共振、心臟核子醫學檢查等。

郭志東表示，如果非阻塞性冠狀動脈疾病是由內皮或微血管功能障礙引起的，可透過改變生活方式及控制危險因素逐步改善，若症狀無法靠生活方式的調整，則可透過藥物治療。多數有非阻塞性冠狀動脈疾病的人，需要靠藥物治療改善症狀，包括抗缺血藥物及血管擴張劑的使用。

高血壓 台灣 肥胖

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