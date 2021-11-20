塑膠容器 怎樣用才安全？

腎臟科名醫顏宗海分享使用塑膠容器注意事項。（記者曾原信／攝影）

新冠防疫已成為日常生活的一部分，但各種生活毒害卻無所不在，尤其常用到的各類塑膠製品，是否有塑化劑？該如何使用才安全？台灣林口長庚醫院臨床毒物中心主任、腎臟科教授級主治醫師顏宗海強調，不是所有塑膠製品都有塑化劑，但所有塑膠材質都不可放進微波爐加熱。

現代人外食比例多，不管內用、外帶或外送餐點，都常使用到免洗餐具、碗盤、杯子等，日常生活中也常用到許多塑膠物品，許多人擔心這些東西可能含塑化劑，有吃毒下肚的疑慮。顏宗海表示，塑膠製品有1至7號，並不是每種製品都有塑化劑，只有3號PVC（聚氯乙烯）才有塑化劑；5號PP（聚丙烯）相對較安全，可耐高溫 到攝氏120至130度，但也不適合放入微波爐加熱。

家庭最常用到的塑膠製品就是保鮮膜，常見晚上的剩菜剩飯會用保鮮膜包好，或用美耐皿器具盛裝再放進冰箱，顏宗海提醒，隔天要再拿出來加熱食用時，保鮮膜要記得拿掉，再放進微波爐加熱；以美耐皿盛裝的食物，必須換成瓷碗或玻璃碗盛裝，否則美耐皿加熱會釋出三聚氰胺而易傷腎。

現在許多人會買超商 微波即食品，雖然超商的微波加熱，使用的材質及微波時間都經過計算，但顏宗海仍建議，不管它是使用PVC、PE（聚乙烯）等塑膠包材，還是要把外包裝拿掉再放進微波爐加熱較安全。

塑膠材質6號PS（聚苯乙烯）也是不耐高溫，最常見的製品是保麗龍，顏宗海說，大家已較少使用了，但仍有少數泡麵是保麗龍碗，應盡量避免選購。美耐皿同樣不耐高溫，提醒愛吃鍋的人，不要用美耐皿的筷子，在熱騰騰的火鍋湯裡夾食物。

顏宗海強調，所有的塑膠容器都不耐高溫，盛裝熱食應選用不鏽鋼、玻璃、瓷器等材質較好。但瓷器要注意有顏色的圖樣在外面，才不會將重金屬吃下肚。

市售瓶裝水最常用的是1號PET（聚對苯二甲酸乙二酯）材質，許多人會把瓶裝水放車內，顏宗海說，PET也不耐高溫，並不適合放在有時溫度會過高的車內，雖然PET不會溶出塑化劑，但卻可能有其他物質，如國外曾驗出含有微量銻。

最安全也最環保的做法，就是自己帶保溫杯，但也有「保溫杯不適合裝咖啡 、奶茶等飲料」的疑慮。顏宗海解釋說，其實都可以裝，重點是應盡快喝完。醫學上有「危險溫度」的名詞，不是不能用保溫杯裝熱咖啡、熱奶茶，問題在於存放的時間與溫度，若放太久保溫杯內溫度下降至7至60度的危險溫度，就容易造成微生物汙染。熟食便當同樣要盡快吃完不宜久放，以避免食物中毒。

至於保溫杯的清洗，不鏽鋼的內膽建議用海綿清洗即可，避免用鋒利的刷子刷洗，也不要太用力刷，若把塗層破壞掉，恐會有金屬釋出。不鏽鋼理論上應不會生鏽，若生鏽應馬上汰換。還有許多人愛用科技海綿刷洗保溫瓶、杯子等，顏宗海指出，科技海綿不要用來洗碗筷、杯子等食用餐具，只能使用於環境清潔。