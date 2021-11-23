巴金森病長期抗戰 及早發現延緩病程

巴金森氏症是一種不可逆的神經退化疾病，好發年齡一般在50歲以上，且發病率會隨著年紀逐年增長，這類病人隨著病程發展，會逐漸無法自理生活，需要照護者的高度陪伴。台灣 高雄長庚醫院神經內科系巴金森氏病中心張永義主任表示，巴金森氏症是病人、照護者及醫師的長期抗戰，因病程可長達10幾年以上，每一個個案從早期診斷、治療到與照護者的溝通都需不同的處理方式，他強調，不能只是以「病人」為主的治療，而需擴及到身旁親人（照顧者）的身心狀況，以「人」為中心的治療極為重要。

出現「這些」症狀小心！ 恐是巴金森氏症的早期症狀

巴金森氏症至今真正治病的原因不明，隨著老化，基因、家族性或環境因素等都有影響，因大腦很重要的一個甲型突觸核蛋質（α-synuclein）產生變性，造成神經細胞退化與腦內「多巴胺」之神經傳導物質製造減少，引起運動功能異常。張永義主任表示，產生典型病徵（如：僵硬、顫抖、動作緩慢、行動不穩等）後確診的病人，其腦內多巴胺細胞已經比正常人減少60~70%；但若之前有出現非動作障礙早期症狀，如：憂鬱症 、便秘、嗅覺異常、睡到一半突然大吼大叫等異常行為，經研究發現，他們的多巴胺細胞也比正常人減少40%。因此若能提早發現這些病人，便可及早接受適合的治療。

注意藥效波動 一旦出現及早調整藥物

雖然目前尚未無法根治巴金森氏症，但可透過藥物或腦深層刺激手術治療，延緩病程的發展，爭取病人時間。主要治療方式以藥物「左多巴（Levodopa）加上DDC（dopa-decarboxylase）抑制劑」為主，張永義主任表示，年輕的病人會建議先服用非左多巴類藥物，年長的病人就建議服用左多巴藥物，而長期服用左多巴的病人，之後可能出現藥效波動，無法控制的不自主運動障礙（異動症），甚至發生難以預測之「開-關現象(on-off)」；他再進一步說到，嚴重的病人甚至會不自主舞動，導致體重減輕、全身冒汗，一天需換上七八件的內衣褲！

搭配運動 積極治療維持生活品質

張永義主任表示，病人在治療2-3年後開始產生藥效波動現象，可加上COMT 抑制劑與MAO-B 抑制劑，抑制左多巴在周邊代謝及轉換成其他不具活性物質，加強左多巴的作用，對產生藥效波動的病人有所幫助。張永義主任強調，及早注意藥效波動，及早調整藥物！他補充，也會加開「運動處方」給病人，搭配有氧運動，如慢跑、游泳 、騎腳踏車等，他分享一位本身發病17年的陳大哥，僅做藥物治療且積極運動，十幾年來，服用的藥物比其他病人低一半以上，至今偶爾騎腳踏車、參與社團，因此運動能夠有效減緩藥物波動，有益巴金森氏症的病情穩定。