憂鬱焦慮 巴金森病前兆

巴金森病病友及家屬常出現情緒障礙或照顧壓力。（本報資料照片）

巴金森病（又稱巴金森氏症）平均好發年齡為60歲，年紀愈大、盛行率愈高。大腦基底核中的黑質細胞會分泌一種神經傳導物質稱為多巴胺，多巴胺的正常分泌與否將影響動作順暢程度，包括手腳不自主的抖動、四肢僵硬、行動遲緩和平衡障礙等動作障礙。此外，巴金森病病友也常有焦慮、憂鬱等問題，多半出現在病程早期或晚期階段，但容易被視為心情不佳、老年憂鬱，而相關症狀也易與老化、阿茲海默症混淆，為此耗費多年時間，遊走其他科別門診，耽誤治療。

巴金森病病友及家屬常出現情緒障礙或照顧壓力，下列三個摘自「幸福巴士[巴金森‧帕金森病園地]FB社團」成員的案例顯現無疑。

案例一：張小姐父親由於肢體僵硬難以行走，容易跌倒，即使想勸父親多做運動、寫字看書，但父親只想坐在沙發看電視，什麼都不想做，不知道怎麼與父親溝通。

案例二：羅小姐母親半夜睡覺時總是會一直發出「啊啊……」的叫喊聲，問她為什麼叫呢？母親說她是因為睡不著，然而母親半夜的叫喊聲會干擾鄰居作息，請問該怎麼做才能幫助母親。

案例三：陳小姐父親自從得到巴金森病後，母親就一直陪伴在身邊照顧，長期以來母親承受生病父親的負面、憂鬱情緒，很擔心母親的心理狀況。

神經傳導物質分泌減少，引發憂鬱、焦慮。

台北醫學大學附設醫院神經內科主治醫師蔡睿蘋說，巴金森病廣義分為三型，包括原發型，病因為基因、老化及不明原因引起退化性腦疾病，其中包括年輕型及家族型，占比約七成屬最大宗；次發型為腦中風 等腦血管問題、水腦症，或長期暴露殺蟲劑、重金屬環境等；非典型是罹患路易氏體失智症、脊髓小腦萎縮症、多系統退化症等，這類病友藥物治療效果不好。

受到上述因素影響，在腦神經細胞老化過程，代謝退化性蛋白-路易氏體慢慢沉積在腦部等處，在巴金森病病友真正發病前十至二十年，路易氏體逐漸沉積在腦幹，造成正腎上腺素、血清素、多巴胺等神經傳導物質分泌減少，引發不自知的憂鬱、焦慮或失眠等自律神經失調。一旦路易氏體沉積至大腦皮質，即正式發病出現單側肢體僵硬、動作慢、手抖等巴金森病的運動症狀。

憂鬱高峰期，多發生在剛確診及疾病後期。

蔡睿蘋說，巴金森病病友可能出現不自知的憂鬱症 前驅症狀，但憂鬱高峰期仍多發生在剛確診及動作功能變差的疾病後期，此疾病發展階段中，五成病友患有輕度憂鬱症，好發族群為女性、年輕型病友及有憂鬱症家族史等。

巴金森病治療依不同致病原因給予治療，蔡睿蘋說，如多巴胺分泌不足，就用補充多巴胺藥物來治療。當病友出現憂鬱症狀時，則給予不影響巴金森病治療的抗憂鬱藥物為主。

讓巴金森病病友不開心的三句話

與巴金森病病友相處，溝通方式很重要，蔡睿蘋表示，溝通順利能幫助舒緩病友的憂鬱情緒 。以下是徵詢「幸福巴士[巴金森‧帕金森病園地]FB社團」成員後，整理出病友聽了最容易感到不開心的三句話。

×不要總是面無表情扳著一張臉。

○適當溝通技巧

病友因腦部多巴胺分泌異常，容易導致臉部肌肉 僵硬，沒有情緒反應，此時應讓病友按時服藥，可鼓勵病友練習做「臉部微笑操」，減緩臉部肌肉緊張讓說話放鬆。

臉部微笑操：嘴角往上揚做微笑動作，將上揚動作做到最大，維持五秒，放鬆後回到原表情。

×整天看起來悶悶不樂，你應該要想辦法讓自己開心一點。

○適當溝通技巧

病友容易有憂鬱表現，對生活沒有動機、興趣，此時除藥物控制病情外，應讓病友尋求心理支持及正面思考，或藉由病友團體的力量，多與人接觸互動。

巴金森病症狀不可逆，長期對於照顧者的身心也造成壓力，除了尋求社會長照資源及喘息照顧協助，也可以透過心理諮商輔導或治療舒緩壓力。

×吃飯變慢、連筷子和湯匙都拿不穩，如果不想吃飯就不要吃。

○適當溝通技巧

病友因手抖症狀，無法拿穩餐具吃飯，一旦步入中晚期病程，肌肉活動力變差，造成吞嚥困難，家人可以準備方便進食的輔具和軟爛好吞嚥的食物，讓吃飯更順利。此外，「陪伴用餐」也相當重要，不要把病友當作小孩子責備，應保持基本尊重，讓長輩心情愉悅、增加食欲。