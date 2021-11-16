鼻塞、口臭、頭痛超過3個月 當心慢性鼻竇炎惹禍

(取材自健康醫療網)

64歲女士，過去有慢性鼻竇炎病史及免疫方面的疾病，因右側眼睛急性疼痛3天至奇美醫學中心急診就診，另外也長期有鼻塞症狀，但都未接受檢查治療。經檢查發現其右眼腫脹紅熱，眼球有輕微突出及眼球活動受限，為眼睛蜂窩性組織炎，電腦斷層檢查發現有嚴重鼻竇炎及膿瘍，診斷為「右側慢性鼻竇炎併發右側眼睛蜂窩性組織炎及右側眼窩骨內側骨膜下膿瘍」。

鼻竇炎常見症狀有這些

奇美醫學中心耳鼻喉部主治醫師王俞鈞醫師表示，慢性鼻竇炎在定義上為臨床症狀持續超過3個月，其主要症狀為鼻塞、鼻腔內膿鼻涕、嗅覺異常、臉部腫脹感或疼痛，次要症狀有頭痛、發燒、口臭、咳嗽、耳部腫脹疼痛、牙痛等。

鼻竇炎先安排檢查 藥物或手術治療

病人就診時會視情況安排內視鏡檢查及影像學檢查，評估鼻道鼻竇內有無混濁分泌物、水腫、發炎、長鼻息肉、結構異常造成組塞。治療方面，通常優先以藥物治療，藥物治療無效則須考慮接受手術治療。若慢性鼻竇炎沒有適時接受治療則有機會產生嚴重併發症 ，如眼部蜂窩性組織炎、眼眶眼內膿瘍、腦膜炎、腦膿瘍等，可能會失明甚至致命。

王俞鈞醫師說明，手術是以鼻竇內視鏡微創手術治療為主，但鼻竇構造複雜，鄰近腦部、頸動脈和視神經，一旦不小心恐傷及重要部位，若搭配精準定位病灶的3D立體定位導航系統，更能有效清除病灶及減少手術併發症。目前3D立體定位導航已納入健保 給付，符合健保適應症則不需要額外自費，更造福更多慢性鼻竇炎病人。

防慢性鼻竇炎復發 規律作息很重要

王俞鈞醫師提醒，慢性鼻竇炎為容易復發的疾病，病人平時應保持規律運動習慣、多補充水分、遠離空氣汙染、不抽菸、遠離二手菸、控制過敏症狀、鼻腔沖洗，如有不適症狀持續，應盡快就醫，有助於降低慢性鼻竇炎復發機會及避免進展成嚴重併發症。

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資料來源：健康醫療網

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