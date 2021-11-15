我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「覺得美不會抓我」中巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

日本JR福島站男子持刀砍人 刺傷八旬婦腹部

打疫苗後身體不適逾兩周 醫：可能非副作用而是這原因

記者李成蔭／新北報導
台灣全力拚疫苗普及率，呼籲民眾接種疫苗，不過有些民眾在接種前後卻因過度擔心副作用而讓身體出現狀況。圖為接種疫苗示意圖。圖／台北慈濟醫院提供
台灣全力拚疫苗普及率，呼籲民眾接種疫苗，不過有些民眾在接種前後卻因過度擔心副作用而讓身體出現狀況。圖為接種疫苗示意圖。圖／台北慈濟醫院提供

台灣全力拚疫苗普及率，呼籲民眾接種疫苗，不過有些民眾在接種前後卻因過度擔心副作用而讓身體出現狀況，台北慈濟醫院身心醫學科醫師陳文建就指出，近來許多民眾因害怕副作用出現憂慮，甚至引發吃不下、睡不著等狀況，呼籲民眾不要過度擔心，但若因此影響生活，可嘗試情緒調整或用放鬆藥物緩解，必要時亦可輔以心理諮商治療。

新冠疫苗接種逐漸在台灣普及，施打期間也持續有些不良反應案例，讓許多即將接種或接種過後的民眾相當擔心、越想越多，甚至因這類心裡因素讓身體真的出現狀況。

台北慈濟醫院指出，有位個性開朗的35歲葉小姐，在接種新冠疫苗後出現出現胸悶、心悸等不適症狀，且持續兩週都未緩解，讓她趕緊就醫，並接受一系列心臟與胸腔檢查，結果都沒有明顯問題，但她仍覺得是疫苗導致身體出現狀況，甚至憂心會是嚴重後遺症。

台北慈濟醫院表示，葉小姐後來還因此產生壓力，引發情緒低落、吃不下及睡不著，後來被介紹到院內身心醫學科診治；陳文建診斷，葉小姐的症狀為壓力下的焦慮反應，應該是她過度擔心疫苗副作用所致，進而從容易恐慌進展為憂鬱症狀，心理與生理又互相影響，在經診斷並開立藥物調整心情，經過三周後，葉小姐心情明顯放鬆，身體的不適也得到緩解。

陳文建表示，近來門診增加許多這類「對疫苗副作用感到憂慮的患者」，且他們大多是在接種後對身體的小變化變得敏感，或因不適感遲未緩解而越來越擔心，常見於本身是焦慮體質或性格屬易操煩、緊張者。

陳文建說明，新冠肺炎疫苗為近兩年新型疫苗，副作用會因各廠牌及人體體質而異，民眾會擔心也是正常，但若未適時排解不安，嚴重者可能影響心理健康，甚至出現吃不下、睡不著，那時就要小心同時有身心疾患，可能演變為恐慌症和憂鬱症，當民眾出現像葉小姐般的症狀，就可嘗試情緒調整或用放鬆藥物緩解憂鬱、焦慮或自律神經失調的情形，必要時亦可輔以心理諮商治療。

陳文建提醒，維持正常作息，培養運動、聽音樂、腹式呼吸等放鬆習慣，是舒緩身心的不二法門，若已察覺疫情、疫苗的新聞資訊使自己感到焦慮，除確認為可信資訊或與信任的醫師討論外，也可適度減少相關資訊的過度接觸，以免增加心理負擔。

台北慈濟醫院身心醫學科醫師陳文建就指出，近來許多民眾因害怕副作用出現憂慮，甚至引...
台北慈濟醫院身心醫學科醫師陳文建就指出，近來許多民眾因害怕副作用出現憂慮，甚至引發吃不下、睡不著等狀況，呼籲民眾不要過度擔心，但若因此影響生活，可嘗試情緒調整或用放鬆藥物緩解，必要時亦可輔以心理諮商治療。圖／台北慈濟醫院提供

疫苗 台灣 憂鬱症

上一則

久坐滑手機 恐引發「眼中風」

延伸閱讀

沒打疫苗不能喝 俄國擬實施「出示接種證明」才能買酒

沒打疫苗不能喝 俄國擬實施「出示接種證明」才能買酒
出國須補2劑 藍：高端該停打 打到4劑是「謀財害命」

出國須補2劑 藍：高端該停打 打到4劑是「謀財害命」
新聞評論／全球最貴 巨量高端庫存怎處理？

新聞評論／全球最貴 巨量高端庫存怎處理？
第一夫人抵休士頓 鼓勵家長讓5至11歲童打新冠疫苗

第一夫人抵休士頓 鼓勵家長讓5至11歲童打新冠疫苗

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

減醣飲食正夯 營養師：你減的是對的醣嗎？

2021-11-09 00:45
醫師說，心肌梗塞多半是動脈粥狀硬化造成，預防最有效做法是控制動脈粥狀硬化。 （取材自ingimage）

防急性心肌梗塞 醫師提醒：控制動脈粥狀硬化

2021-11-13 02:00
葡萄。圖：pixabay

一張圖看懂紫、紅、黑、綠色葡萄 熱量誰最高？

2021-11-08 04:56
染髮須間隔3個月以上，避免傷身傷髮質。(本報資料照片)

染髮每次至少間隔3個月以上 4種人盡量別染

2021-11-10 02:10
43歲蔡小姐打完AZ疫苗後，開始出現大量落髮。圖／讀者提供

打完疫苗亂經、狂掉百根頭髮 專家曝這族群施打要注意

2021-11-11 05:03
日本一項最新醫學研究發現，青春期若攝取過量糖分，恐增加罹患精神疾病風險。（美聯社）

日本研究：青春期攝取過量糖分 恐增罹精神疾病風險

2021-11-11 09:52

超人氣

更多 >
史上最扯...女歌手當眾脫褲灑尿 對準男歌迷「洗臉」

史上最扯...女歌手當眾脫褲灑尿 對準男歌迷「洗臉」
中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返

中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返
「覺得美不會抓我」中國巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

「覺得美不會抓我」中國巨貪行長逃美20年 隱身中餐館
CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟
封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂

封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂