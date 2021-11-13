壺腹癌、胰臟癌同樣惡性 醫：確診幾乎等於宣判死亡

（圖片來源：健康醫療網）

前駐泰代表李應元因罹患「壺腹癌」病逝台大醫院，壺腹癌如同「癌王」胰臟癌，威脅性都很大，臺安醫院肝膽腸胃科主任蘇志盛表示，「在我們心目中，壺腹癌和胰臟癌惡性度幾乎相等，通常一旦確診，幾乎只能認輸了。」

壺腹癌非常少見 發現異狀會先評估可能是胰臟癌

壺腹癌難以發現，蘇志盛表示，「壺腹」指的是膽管、胰臟分泌膽汁及胰液的共同出入到十二指腸的區域，雖然現在盛行健檢時照胃鏡，但透過胃鏡難以看到壺腹的全貌，一般需透過十二指腸鏡才能完整看到壺腹區，如果真的發現腫瘤 ，就會進行切片、電腦斷層、核磁共振或是正子造影技術，來判斷癌化的情形。但蘇志盛表示，壺腹癌其實相當少見，發生率約每1萬人只有1人，且由於胰臟和壺腹區距離相近，若照內視鏡時發現壺腹區有異狀，通常會先評估可能是胰臟癌所導致，因為胰臟癌的發生率相較壺腹癌來得高。

壺腹、胰臟是鄰居，一旦癌化都很可怕

臺安醫院肝膽腸胃科醫師葉秉威表示，發現胰臟癌時，通常都已經是中晚期，第二期、第三期，甚至是第四期，已經沒辦法開刀完整切除癌細胞 ，預後相當差。胰臟癌，之所以又被稱為「癌王」，葉秉威表示，主要是因其「發生率」接近「死亡率」，確診後一定時間內會往生，胰臟癌的5年存活率小於5%，大部分病患無法活超過5年，而一般存活期的中位數，大約為半年到1年。

壺腹就像是個大型的轉運站，涵蓋許多器官，胰臟、腸胃、膽囊等，萬一出現問題，則會直接影響附近重要器官。蘇志盛強調，早期非常難發現，常常一發現就是「末期」，如果腫瘤大，容易壓迫到其他器官導致併發症 。若早期發現進要進行切除，卻因聯通其他重要器官，因此切除後進行其他器官的重建手術也非常高難度，且癌細胞很容易轉移出去，一旦擴散無法開刀，其對於化療、放射治療、標靶治療的反應都極差，很快就會走向人生終點。

蘇志盛建議，壺腹癌惡性度高，若惡性腫瘤切除後，原地復發的風險也很高。民眾若擔心，可考慮做內視鏡，觀察壺腹區是否存在不規則腫塊，若只是良性腫瘤，可靠內視鏡先進行切除，避免癌化，也避免承受開大刀的風險。

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資料來源：健康醫療網

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