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無聲殺手壺腹癌 醫師：發現無痛性黃疸症狀不得大意

記者江良誠／南投報導
壺腹癌發生在膽管與胰管交會處，初期並無明顯症狀，發現時往往已是末期。圖／南投醫院提供
壺腹癌發生在膽管與胰管交會處，初期並無明顯症狀，發現時往往已是末期。圖／南投醫院提供

台灣前駐泰代表李應元11日因壺腹癌病逝，許多民眾對壺腹癌感到陌生，南投醫院院長、肝膽腸胃科專家洪弘昌說，「壺腹」位在十二指腸中，是膽管與胰管交會處，匯集膽汁、胰液等腺體分泌物進入十二指腸，壺腹癌初期無症狀發現不易，等到發現時往往已是末期。

洪弘昌說，除了李應元外，兒童作家幸佳慧、前教育部長吳京也是罹患壺腹癌病逝，而十二指腸癌、壺腹癌、膽管癌跟胰臟頭癌的臨床表徵相似，被發現的時候，往往癌細胞已經侵犯周圍器官，難以區分癌症原發位置，因此多統稱為「胰臟癌」或「壺腹周圍癌」。

壺腹癌初期症狀不明顯，可能出現體重減輕、倦怠、腹部悶痛等症狀，膽管阻塞時會出現黃疸症狀，胃出口阻塞時可能出現無食慾、嘔吐、噁心等症狀。洪弘昌說，因此，一旦發現無痛性黃疸症狀不得大意，無痛性黃疸是膽管沒有伴隨結石及感染，而是腫瘤阻塞導致。

他說，壺腹周圍癌當中，又屬胰臟頭癌好發率較高，但預後最差；壺腹癌成因尚無明確的研究，因此預防不易，透過超音波等定期檢查，才有機會早期發現，一旦檢出膽道擴張、胰管擴大或有疑似腫瘤時，醫師會進一步安排腸胃道攝影或電腦斷層檢查。確診後，若評估能開刀，還是以手術治療為主，依據不同癌症期別與癌症原發部位，與醫師討論合適的治療策略。

南投醫院院長洪弘昌提醒壺腹癌並無明顯症狀，只能靠超音波定期檢查才有機會提早發現。...
南投醫院院長洪弘昌提醒壺腹癌並無明顯症狀，只能靠超音波定期檢查才有機會提早發現。圖／南投醫院提供

癌症 腫瘤 教育部

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