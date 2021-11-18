老菸槍罹難纏肺癌 免疫治療成效好

醫師劉旭崇說明，62歲男子小細胞肺癌治療前後對照。(圖：醫師劉旭崇提供)

台灣 澄清醫院中港院區胸腔內科劉旭崇說，小細胞肺癌因不易治癒且預後差，有「最難纏肺癌」的恐怖稱號。62歲男子菸齡40多年，因咳嗽、呼吸喘、及上半身水腫等症狀就醫，發現右下肺有一顆約六公分腫瘤 ，診斷為小細胞肺癌，癌轉移到骨頭以及腦部，為擴散期，無法接受手術切除，患者積極抗癌，經接受免疫治療合併化療後，至今一年半，全身腫瘤消失不見達到臨床上完全緩解。

劉旭崇說明，肺癌四大病理分類為肺腺癌、鱗狀細胞肺癌、小細胞肺癌、大細胞肺癌，其中小細胞肺癌特性為惡性度高、增生快、具有神經內分泌的特性，診斷時九成以上的病人無法手術切除，病患即使接受化療或放療反應率高但易復發及抗藥，是很難對付的癌症。

劉旭崇指出，小細胞肺癌的治療在過去30年間都處在原地踏步的狀況。以往擴散期的治療，僅能接受化療，即使積極治療病患往往預後還不是很理想。2019年國際上發表的臨床試驗結果證實免疫療法應用於小細胞肺癌，擴散期病患若接受化治療合併免疫治療，預後較佳，約五成病患存活超過一年，這一新的治療選擇突破傳統治療的瓶頸。

劉旭崇說明，患者配合接受此合併治療，一兩個療程後，臨床症狀與影像學檢查均改善很多，患者在化療結束後亦繼續接受免疫治療，至今持續超過一年半，後續追蹤發現全身腫瘤幾乎全消失，達臨床上完全緩解的狀態。

劉旭崇指出，小細胞肺癌有幾個特色，抽菸關聯性高、診斷時通常已經有遠端轉移而且無法手術切除、癌細胞 增生快速以及復發的機會很高、預後差。近年免疫治療開啟了小細胞肺癌治療的新曙光，和化學治療併用更能加強治療效果，顯著延長病患存活期。建議民眾不抽菸、立即戒菸，才能預防小細胞肺癌。