我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國通膨飆升 學者：很大機率會持續到明年

複製拿破崙老戲碼 習自我加冕「新時代第一代領導人」

32歲女視力衰退、飛蚊症惡化 竟與這「免疫疾病」有關

記者許政榆／台北報導
書田診所眼科副院長廖士傑提醒，全身性紅斑性狼瘡患者要杜絕光害，審慎用藥，才能有效避免黃斑部病變，平日要注意眼睛的保養。圖／書田診所提供
書田診所眼科副院長廖士傑提醒，全身性紅斑性狼瘡患者要杜絕光害，審慎用藥，才能有效避免黃斑部病變，平日要注意眼睛的保養。圖／書田診所提供

一名32歲女性，日前因急性左眼視力衰退、飛蚊症惡化求診，而女患者雙眼高度近視，進行散瞳間接眼底鏡檢查，發現左眼是網膜周邊裂孔合併局部玻璃體出血。左眼接受治療後改善許多，但發現疑似視網膜血管炎，醫師詢問病史後，才知女患者正接受「全身性紅斑狼瘡」治療，再次檢查發現，雙眼皆有視網膜血管炎及黃斑部病變。

台灣書田診所眼科副院長廖士傑表示，全身性紅斑性狼瘡為全身性自體免疫疾病，好發於14至40歲的年輕女性，男女比約1：10。全身性紅斑性狼瘡具有全身性共病風險，如眼睛、皮膚、心血管、腦神經、骨關節、新陳代謝、腎臟泌尿系統、血液系統、呼吸系統、免疫系統等。

有15%的全身性紅斑性狼瘡患者，會發生眼部症狀。廖士傑指出，眼部症狀表現為視力模糊、畏光、乾澀、刺痛、異物感、流淚等情形，眼部疾病主要以視網膜血管炎、乾眼症為主，其他如眼瞼炎、結膜炎、白內障、虹彩炎、青光眼、黃斑部病變、視神經病變等亦可能發生。

以該名32歲女患者個案，左眼接受視網膜周邊裂孔雷射治療，觀察一周後回診，左眼視力、飛蚊症皆改善，周邊裂孔雷射治療良好，而因全身性紅斑狼瘡病史，因此近一步安排視網膜螢光血管攝影（FAG）、視網膜斷層掃描（OCT）檢查，發現雙眼皆有視網膜血管炎及黃斑部病變。

全身性紅斑性狼瘡患者，治療眼部症狀方面，廖士傑指出，會先治療乾眼症，輔以使用眼睛局部或全身性類固醇，免疫抑制劑治療及眼部視網膜雷射治療，黃斑部血管強化劑治療。他提醒，患者要杜絕光害，審慎用藥，才能有效避免黃斑部病變，平日要注意眼睛的保養，避免長時間用眼，並留意視力、眼壓問題，除了定期視網膜檢查，倘出現視力模糊的狀況建議提早就醫，避免延誤治療時機。

台灣 攝影

上一則

蜜粉、粉撲去頭皮油膩 小心恐掉頭髮

下一則

看不到了…眼前模糊邊緣有彩虹 醫診斷：偏頭痛前症狀

延伸閱讀

路邊等車 金山日落區女子遭彩彈槍隨機射傷恐失明

路邊等車 金山日落區女子遭彩彈槍隨機射傷恐失明
3族群易罹乾眼症 3茶飲可多喝

3族群易罹乾眼症 3茶飲可多喝
舊金山日落區驚傳隨機傷人 女被彩彈槍射中 恐失明

舊金山日落區驚傳隨機傷人 女被彩彈槍射中 恐失明
戴口罩…漏風 乾眼症機率增

戴口罩…漏風 乾眼症機率增

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

減醣飲食正夯 營養師：你減的是對的醣嗎？

2021-11-09 00:45
葡萄。圖：pixabay

一張圖看懂紫、紅、黑、綠色葡萄 熱量誰最高？

2021-11-08 04:56
營養師表示，吃泡麵要加入至少兩至三個拳頭量的蔬菜量。(本報資料照片)

高鉀幫助排鈉 泡麵加料 3種蔬菜最配

2021-11-06 02:00
台中榮總皮膚科醫師翁毓菁說，人的身上有大大小小的痣，當它的顏色、型狀、大小有變化時，應該盡快找皮膚科醫師診斷。記者黃寅／攝影

身上的痣若有這5種變化 醫師：趕快就醫提防癌化

2021-11-07 06:06
染髮須間隔3個月以上，避免傷身傷髮質。(本報資料照片)

染髮每次至少間隔3個月以上 4種人盡量別染

2021-11-10 02:10
奇美醫學中心神經內科主治醫師葉珀秀利用「頸部動脈超音波」觀測患者頸動脈硬化、鈣化、狹窄程度，她提醒季節交替日夜溫差大，尤其要注意。圖／奇美醫學中心提供

天氣變冷 頸部動脈內壁厚 醫師：季節交替注意腦中風

2021-11-07 04:24

超人氣

更多 >
紐約中央公園清晨運動 女子遭鎖喉後性侵

紐約中央公園清晨運動 女子遭鎖喉後性侵
膠帶封2兒女口鼻再掐死 新州華母曾試圖自殺

膠帶封2兒女口鼻再掐死 新州華母曾試圖自殺
拜登：從1加侖汽油到1條麵包 物價太高了

拜登：從1加侖汽油到1條麵包 物價太高了
曾在現場搶救鄭少雄 芝大醫師：當時他已無脈搏及呼吸

曾在現場搶救鄭少雄 芝大醫師：當時他已無脈搏及呼吸
上海獨居老人過世 百萬房產將充公 13晚輩出現了…

上海獨居老人過世 百萬房產將充公 13晚輩出現了…