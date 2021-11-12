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3歲幼兒僅會比手畫腳？小心是語言發展障礙

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
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你家的孩子已經三歲卻還未使用完整句子說話嗎？小心可能是語言遲緩，應盡快接受治療師評估！3歲的許姓雙胞胎，僅會少數詞彙說話，且僅能以手指比或狀聲詞表達想法和情緒，無法完整表達句子，經媽媽帶至醫院評估，確定語言發展僅有2歲能力。

不及時治療 影響未來成長

台灣亞洲大學附屬醫院復健部主治醫師簡郁佩指出，雖然每位孩子語言發展速度不盡相同，但若發現家裡孩子兩歲時仍未使用任何詞彙、三歲未開始使用句子、四歲以後說話仍模糊不清，甚至到五歲之後使用的語句短且錯誤，都可能是語言發展障礙。

語言治療師陳蓉妍補充，若不及時尋求醫療協助，不僅可能會影響兒童學業成就，也可能引發後續行為問題及心理社會調適不良等情況。

利用居家活動 讓孩子開口說

陳蓉妍語言治療師說明，其實父母在家時，可以透過像鼓勵孩子進行聲音遊戲、引導孩子進行互動式語音模仿活動，或利用說故事時的角色扮演等居家活動，吸引孩子注意以產生溝通動機；此外，也可以製造溝通互動的方式，適時引發孩子探索與好奇心，包括將孩子喜歡的物品放在看得到，卻拿不到的地方，請孩子主動開口要求幫忙，或故意裝傻猜錯孩子的意思，讓孩子做進一步澄清。

立即回應 增加孩子溝通意願

事實上，父母只要願意提供孩子豐富的生活經驗，都有助於兒童語言發展。陳蓉妍語言治療師強調，除了讓孩子多接觸不同的人事物，尤其在和孩子說話時放慢速度，讓孩子聽清楚並能理解，當孩子對於對話內容有反應時，應立即給予回應以增加溝通意願，都能幫助孩子的語言發展，不過若發現孩子出現疑似語言發展障礙，也應盡快尋求醫療協助，避免影響孩子成長。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51860

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