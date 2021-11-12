季節交替當心急性中風 「頸部動脈超音波」監測腦部健康

圖片來源 ／健康醫療網

56歲的A阿姨，沒有高血壓 或糖尿病 或高血脂等容易導致動脈硬化的慢性疾病，但是十多年前曾因鼻咽及深頸部腫瘤接受過局部放射線治療。近日傍晚讀雜誌時，突然發現眼前一片暗濛不清，伴隨頭昏欲倒般的不舒服，當下沒有心悸或心跳不規律的感覺，但是這些症狀瞬即恢復。

放射線治療 恐加速引血管發炎

台灣奇美醫學中心神經內科主治醫師葉珀秀利用聽診器聽診時發現，其雙側頸部動脈區有明顯雜音，因而懷疑頸動脈是否有狹窄，導致血管內血流通過病變血管產生雜音。因此安排頸部動脈超音波檢查，檢查果真發現病人的頸部動脈內壁均勻增厚，造成血管內部管徑嚴重狹窄，血流阻力增加且血流速度改變，造成輸送至病人的雙側大腦的血液灌流不穩定，導致腦部發生暫時性腦缺血症狀。

葉珀秀醫師研判放射線治療有可能加速動脈硬化或間接引發血管發炎。經討論後，病人接受後續的頸部動脈支架置放手術，術後狀況穩定，病人不再出現類似的腦缺血症狀。

頸部超音波 偵測血流是否正常

葉珀秀醫師表示，頸部動脈超音波是一種重要、簡單且對於身體毫無負擔的檢查，是非侵入性的檢查、也不需要注射顯影劑、更無輻射曝露。其主要是利用不同的超音波頻率，改變有效的超音波穿透深度，來清楚地偵測頸部的動脈，評估是否頸部血管有無動脈硬化的變化、阻塞或已經造成血流灌流變化或不足的情況。

出現疑似症狀 盡早就醫避免中風

血管硬化、阻塞、狹窄都是造成腦中風的主要病因，隨著年齡的增加以及春夏或秋冬季節交替時，葉珀秀醫師提醒，民眾更需留意自己的身體狀況，有頭暈、想吐、四肢無力或麻木等神經症狀，或是腦中風高危險群者，可提早偵測血管硬化及早採取必要性的積極治療，降低中風發生率。

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資料來源：健康醫療網

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