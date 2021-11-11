女性難啟齒的「下面癢」 陰道炎、泌尿道感染

（圖：健康醫療網提供）

女性陰道炎與下泌尿道感染是婦產科門診常見的疾病，有些時候兩者更會同時發生。

女性陰道發炎 主要分三類

內湖國泰診所婦產科主治醫師陳怡潔表示，陰道炎即為陰道受感染或是益菌的數量不足而產生的炎症反應，陰道炎主要分為三種類型，分別為細菌性陰道炎，念珠菌（黴菌）陰道炎，及陰道滴蟲感染陰道炎。

細菌性陰道炎主要症狀為分泌物偏黃偏水與異味，而念珠菌陰道炎則分泌物會偏白色渣狀，通常合併陰道外陰部搔癢，陰道滴蟲感染陰道炎則為性傳染疾病的一種，典型分泌物為綠色泡沫狀分泌物，前兩種陰道炎主要好發族群為停經前女性，任何年齡層都有可能感染。

陰道炎口服治療 生活習慣要保健

陳怡潔醫師表示，細菌性陰道炎與念珠菌陰道炎是最常發生的陰道炎，通常3到5天的塞劑治療皆可以治癒，少數較嚴重或是沒有性經驗的女性則需要口服藥物治療，此兩種陰道炎像是普通感冒般，雖然在治癒後也可能再復發。

此外，平常保健要保持良好生活習慣、少熬夜、穿通風棉質內褲、少用護墊，如陰道炎與性行為有明顯相關，就需請性伴侶在性行為時使用保險 套。陳怡潔醫師提醒，女性如陰道分泌物增加且有白帶時，應及早就醫及早治療，以免影響日後受孕功能。

女性尿道較短 泌尿道感染增多

陳怡潔醫師說明，女性下泌尿道感染泛指膀胱炎及尿道炎，主要為膀胱及尿道因為受到細菌感染而有的發炎反應，為十分常見的感染疾病，約1/4至1/2的女性皆有感染經驗，主要感染的細菌為大腸桿菌，主要的症狀為解尿疼痛、解尿灼熱感及解尿困難，少數會合併腎臟發炎則有腰痛發燒等情形發生。如在半年內復發三次以上須轉診至泌尿科，排除結石與泌尿道系統結構異常等問題。

下泌尿道感染 多以抗生素治療

陳怡潔醫師表示，泌尿道感染主要的診斷方式為病史與理學檢查，並且搭配尿液分析的結果，治療方式為3至7天的口服抗生素治療，少數較為嚴重或有併發症 的女性需要住院的點滴抗生素治療，通常膀胱尿道炎對於口服抗生素治療的反應良好，但依然可能會再復發。

陳怡潔醫師建議，平時保持多喝水少憋尿的習慣，保持會陰部通風清潔，而對於反覆感染的病人，可以食用蔓越莓膠囊預防感染，而有上述泌尿道感染發炎的症狀時，應及時就診治療，避免往上感染致腎臟，而導致有全身性感染的風險。當有症狀的女性建議及早就醫，由專業的醫師診斷治療，以維護各位女性的身體健康。

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資料來源：健康醫療網

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