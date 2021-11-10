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緊張時胸痛、心絞痛 恐是非阻塞性冠心症找上門

記者陳雨鑫／台北報導
胸痛不已，到醫院就診，卻沒有發現任何異常，可能是「非阻塞性冠心症」所致。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
胸痛不已，到醫院就診，卻沒有發現任何異常，可能是「非阻塞性冠心症」所致。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

胸痛不已，到醫院就診，卻沒有發現任何異常，可能是「非阻塞性冠心症」所致。國泰醫院心血管中心準主治醫師郭志東表示，胸痛、心絞痛可能是阻塞性冠心病，也可能是非阻塞性冠心病。而非阻塞性冠心病通常發生在「活動」或是「情緒緊張」時，常發生在女性身上。非阻塞性冠心病常常因為心導管檢查正常，導致診斷不易。呼籲民眾若持續出現胸痛、心絞痛症狀仍不能輕忽，應與醫師仔細說明症狀發生情形。

郭志東表示，一般的冠狀動脈疾病主要是因為斑塊使動脈狹窄或阻塞，因此常被稱為阻塞性疾病。其餘常見導致冠狀動脈疾病的四種病因，包含內皮功能障礙（內膜受損）、冠狀血管痙攣（不適當的收縮），微血管功能障礙（微小分支的功能障礙），或心肌橋（心肌覆蓋擠壓），這四種病因則被稱為非阻塞性疾病。

郭志東表示，被懷疑是冠狀動脈疾病的患者中，有五分之一的患者接受冠狀動脈造影時，並沒有明顯的阻塞，但卻反應有胸痛的症狀。

他表示，阻塞性的患者通常會持續反應胸痛，但非阻塞性的患者，胸痛通常發生在活動時或情緒緊張時，一旦活動或精神壓力結束，疼痛通常會消失，但有時候疼痛也會超過10分鐘或更長時間。

其中，冠狀動脈痙攣的特色就是它通常在休息時引起胸痛，尤其是在入睡後及清晨時容易發生。其他症狀包括背部、手臂或下巴疼痛、呼吸困難、全身倦怠無力、頭暈、心悸等。

至於內皮功能障礙和微血管功能障礙的原因大部份都是常見的心血管危險因素引起的，包括糖尿病高血壓、高膽固醇、吸菸、肥胖等。而冠狀動脈痙攣的原因尚不清楚，但可能是由於心臟動脈敏感而過度導致收縮所致。心肌橋是一種常見的先天性解剖學變異。目前還不清楚為何有些人與生俱來就有，而有些人則沒有。

診斷非阻塞性冠狀動脈疾病依賴於在心導管檢查等的高度專業化的檢查。在心導管檢查前，心臟科醫師會評估病患的風險因子，記錄病史，並進行身體檢查，以全盤了解病患的健康狀況。如果醫師需要更多資訊則可能安排心電圖、心臟超音波、CT冠狀動脈造影、心臟核磁共振、心臟核子醫學檢查等。

郭志東表示，如果非阻塞性冠狀動脈疾病是由內皮或微血管功能障礙引起的，可以透過改變生活方式以及控制危險因素逐步改善。若症狀無法靠生活方式的調整，則可透過藥物治療。

郭志東指出，多數有非阻塞性冠狀動脈疾病的人都需要靠藥物治療改善症狀，包括抗缺血藥物及血管擴張劑的使用。手術僅可針對嚴重心肌橋患者有效，其餘則需要靠自身以及藥物的協助。

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