我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習會成果？白宮國安會：建立競爭兼管控框架

拜習會白宮聲明：拜登重申遵守一中 談及人權問題

痣大小顏色改變 速就醫避免癌化

黃寅
台中榮總皮膚科醫師翁毓菁說，人的身上有大大小小的痣，當它的顏色、形狀、大小有變化時，應該盡快找皮膚科醫師診斷。（記者黃寅／攝影）
台中榮總皮膚科醫師翁毓菁說，人的身上有大大小小的痣，當它的顏色、形狀、大小有變化時，應該盡快找皮膚科醫師診斷。（記者黃寅／攝影）

一名50多歲男性最近突然摸到臀部有顆黑痣，就醫偵斷辨別雖然尚無害，但他仍選擇接受除痣手術，以避免癌化。台中榮總皮膚科醫師翁毓菁說，人的身上有大大小小的痣，當它的顏色、形狀、大小有變化時，應該盡快找皮膚科醫師診斷，尤其有家族遺傳性疾病者更應提高警覺，在痣開始癌化前將其除去。

翁毓菁說，例如當痣由棕色變成白色、紅色，或由黑色變成白色、紅色變成黑色，都是不對的。形狀上原本是圓型卻變成方型、三角型變成奇型怪狀，也是有問題的。另外，不好的東西，半年就會有兩倍的生長速率，最直接就是大小有變化，這些都是警訊。

她也提醒，如果有容易出血，像是穿衣或洗臉，一碰到就容易流血，這可能也是病變的現象；另若有神經痛的情形，因為不好的東西它會往下吃，吃到神經，就會有痛感或麻的情況，所以總結以上這5點，都該及早處理，因為它都有可能進一步癌化。

翁毓菁說，痣本就是會後天長的，並不都是先天都有，如果有病變，真的會變得複雜。她說，若對痣有疑慮，一定要找皮膚科專科醫師，而非找時下所謂的「醫美」醫師。

翁毓菁說，一般接受除痣的手術約只要花30分鐘就可以完成，不需要住院，民眾只要跑一趟醫院，讓專業的醫師鑑別一下，不但可以放心，也可以避免萬一癌化的可能。

上一則

鼻塞、口臭、頭痛超過3個月 當心慢性鼻竇炎惹禍

延伸閱讀

爬山會喘以為體力差 竟是肺纖維化

爬山會喘以為體力差 竟是肺纖維化
爬樓梯會喘 20歲女查出心房中膈缺損

爬樓梯會喘 20歲女查出心房中膈缺損
鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶

鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶
波蘭萬人上街抗議墮胎法害死孕婦 胎兒殘疾仍被拒手術

波蘭萬人上街抗議墮胎法害死孕婦 胎兒殘疾仍被拒手術

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

減醣飲食正夯 營養師：你減的是對的醣嗎？

2021-11-09 00:45
醫師說，心肌梗塞多半是動脈粥狀硬化造成，預防最有效做法是控制動脈粥狀硬化。 （取材自ingimage）

防急性心肌梗塞 醫師提醒：控制動脈粥狀硬化

2021-11-13 02:00
葡萄。圖：pixabay

一張圖看懂紫、紅、黑、綠色葡萄 熱量誰最高？

2021-11-08 04:56
染髮須間隔3個月以上，避免傷身傷髮質。(本報資料照片)

染髮每次至少間隔3個月以上 4種人盡量別染

2021-11-10 02:10
南投林姓阿嬤喜歡吃破布子，導致食物殘渣沾黏在胃中形成拳頭大的糞石。圖／南投醫院提供

這兩種蔬果易沾黏 阿嬤常吃...胃中出現拳頭大糞石

2021-11-03 05:19
43歲蔡小姐打完AZ疫苗後，開始出現大量落髮。圖／讀者提供

打完疫苗亂經、狂掉百根頭髮 專家曝這族群施打要注意

2021-11-11 05:03

超人氣

更多 >
前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首

前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首
南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」

南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」
CNN：賀錦麗奉命解決中美洲移民難題 狀況卻變更棘手

CNN：賀錦麗奉命解決中美洲移民難題 狀況卻變更棘手
沒先沖水 他坐馬桶被眼鏡蛇偷襲 生殖器「腫大變紫」

沒先沖水 他坐馬桶被眼鏡蛇偷襲 生殖器「腫大變紫」
脫離皇室生活 真子偕夫抵紐約 入住曼哈頓「地獄廚房」

脫離皇室生活 真子偕夫抵紐約 入住曼哈頓「地獄廚房」