痣大小顏色改變 速就醫避免癌化

台中榮總皮膚科醫師翁毓菁說，人的身上有大大小小的痣，當它的顏色、形狀、大小有變化時，應該盡快找皮膚科醫師診斷。（記者黃寅／攝影）

一名50多歲男性最近突然摸到臀部有顆黑痣，就醫偵斷辨別雖然尚無害，但他仍選擇接受除痣手術，以避免癌化。台中榮總皮膚科醫師翁毓菁說，人的身上有大大小小的痣，當它的顏色、形狀、大小有變化時，應該盡快找皮膚科醫師診斷，尤其有家族遺傳性疾病者更應提高警覺，在痣開始癌化前將其除去。

翁毓菁說，例如當痣由棕色變成白色、紅色，或由黑色變成白色、紅色變成黑色，都是不對的。形狀上原本是圓型卻變成方型、三角型變成奇型怪狀，也是有問題的。另外，不好的東西，半年就會有兩倍的生長速率，最直接就是大小有變化，這些都是警訊。

她也提醒，如果有容易出血，像是穿衣或洗臉，一碰到就容易流血，這可能也是病變的現象；另若有神經痛的情形，因為不好的東西它會往下吃，吃到神經，就會有痛感或麻的情況，所以總結以上這5點，都該及早處理，因為它都有可能進一步癌化。

翁毓菁說，痣本就是會後天長的，並不都是先天都有，如果有病變，真的會變得複雜。她說，若對痣有疑慮，一定要找皮膚科專科醫師，而非找時下所謂的「醫美」醫師。

翁毓菁說，一般接受除痣的手術約只要花30分鐘就可以完成，不需要住院，民眾只要跑一趟醫院，讓專業的醫師鑑別一下，不但可以放心，也可以避免萬一癌化的可能。