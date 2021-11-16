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保暖喝水 遠離中風、心梗

邱宜君
醫師表示，環境溫度從攝氏26度每下降一度，心血管阻塞風險就提高3%到5%，所以要隨時注意保暖。（本報資料照片）
醫師表示，環境溫度從攝氏26度每下降一度，心血管阻塞風險就提高3%到5%，所以要隨時注意保暖。（本報資料照片）

日夜溫差大，心血管疾病好發季節來臨。台大心臟內科名醫、心血管中心心臟檢查室主任王宗道提醒「三高」患者或年長者，要遠離中風和心肌梗塞風險，除了室內外都要做好保暖，也要持續監測血壓、充足飲水、飲食不過度重口味。

王宗道表示，攝氏26至28度的氣溫對心血管最友善，但環境溫度從攝氏26度每下降一度，心血管阻塞風險就提高3到5%。當天冷時冰冷空氣進入胸腔，會刺激心臟附近的血管收縮，包括冠狀動脈，可能引起心肌梗塞。

除了胸腔接觸冷空氣的直接反應，低溫也會引起全身性的反應。王宗道分析，身體為了減少散熱，會收縮血管，導致血壓上升。再加上天冷時人們常有飲水量下降、飲食偏重口味等因素，導致血液變黏稠，這些也會提高發生心肌梗塞的風險。

王宗道建議，所以高風險族群除了平時控制三高、戒菸、規律運動紓壓，天冷要更注意保暖，室內溫度最好維持在攝氏26到28度之間，喝水量要夠，飲食不要過度重口味。每天起床後一小時、睡覺前一小時，都各量兩次血壓並取其平均。理想值要控制在收縮壓130毫米汞柱、舒張壓80毫米汞柱以下，數值及格可以比較安心，數值上升就要提高警覺。

「不可輕忽低溫和溫差的影響。」台灣國民健康署署長吳昭軍提醒，民眾可採「洋蔥式穿搭法」，以利適時增減衣物，外出可戴帽和圍巾。長者晚上睡覺時，應先備妥保暖衣物在床邊隨手得之處，半夜起床如廁或早上起床時，要先添加衣物，身體保暖後再進行活動。

吳昭軍提醒，三高患者、心血管疾病患者及長者，應規律服藥、血壓監測、定期回診、避免菸酒和飲食控制，若突然出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、惡心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病症狀，更年期女性若有氣喘、背痛等非典型症狀，或出現臉歪、口齒不清等等中風徵兆，應盡速就醫。

血壓 三高 中風

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