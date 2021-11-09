「硬不起來」聽偏方注蠟油 32歲男下體腫成「紅香腸」

一名30多歲的外籍男性因為「硬不起來」，將蠟油注射到自己的陰莖，反造成發炎腫痛。圖為示意圖，非當事人。（取材自ingimage）

不少男性深受小弟弟「硬不起來」的困擾，但礙於面子不願就醫，到處尋求偏方。但醫師提醒，隨便購買藥物或使用「陰吊功」等偏方，可能反造成陰莖感染甚至需要切除；若有勃起障礙問題，還是要尋求醫師協助，透過適當的藥物和手術治療才行，才能擁有滿意的性生活。

一名30多歲的外籍男性因為「硬不起來」，將蠟油注射到自己的陰莖，反造成發炎腫痛，一周後求診已腫成1.5倍大，像根「紅色香腸」。

主治的部立雙和醫院泌尿科專科醫師吳佳璋表示，該名個案因工作壓力大造成勃起障礙，但因經濟問題買不起合法藥物而誤信偏方，自行將蠟油注射到自己陰莖的皮下組織，待蠟油冷卻便能「維持硬挺」；沒想到反而發炎導致腫痛而前來就醫。

他說，當時以消炎藥消炎，如果感染再嚴重一些造成敗血症，可能就得切除陰莖。而自行注入藥物或是外來物質到陰莖，也可能導致陰莖纖維化，反而無法正常勃起；甚至有些男性特別練「陰吊功」，也容易導致陰莖變形、壞死而必須切除。

根據WHO定義，只要男性持續性活經常性地無法達到或維持足夠的陰莖勃起，以進行滿意的性行為，就稱為勃起功能障礙。

在台灣 臨床觀察，患者可能因為面子或是自我感覺良好，僅有10％至30％患者願意就醫，其餘不是尋求偏方或是上網自行買藥來吃；而有四成男性會透過網路購買壯陽藥。

陳煜表示，勃起功能障礙包括器質性、心因性與混合性等因素，心因性可能因壓力過大或伴侶關係影響所引起；器質性則因三高 導致血管病變、神經病變或不良生活習慣等，尤其近年勃起功能障礙有越來越年輕化的趨勢，和三高年輕化脫不了關係。

吳佳璋表示，針對勃起障礙的患者首要先檢查血糖、血壓 、肝腎功能以及男性賀爾蒙是否異常，先從運動、控制三高改善。如果仍無法很好地改善，主要有五線治療方式，第一線主要是以藥物控制；第二、三線則是使用相關醫材，如「負壓助勃器」或「低能量體外震波器」協助陰莖充血，幫助勃起。

第四線則是會給予前列腺素E1，行房前如同胰島素一樣注射到體內，就能快速勃起；最後則是植入人工陰莖，讓男性與伴侶仍可擁有滿意的性生活。