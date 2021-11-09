我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝加哥非裔男遭妻刺4刀 警到場竟「2槍擊斃他」

參與國會暴動 加州男賣房逃東歐 稱遭迫害尋求白俄庇護

「硬不起來」聽偏方注蠟油 32歲男下體腫成「紅香腸」

記者楊雅棠／台北報導
一名30多歲的外籍男性因為「硬不起來」，將蠟油注射到自己的陰莖，反造成發炎腫痛。圖為示意圖，非當事人。（取材自ingimage）
一名30多歲的外籍男性因為「硬不起來」，將蠟油注射到自己的陰莖，反造成發炎腫痛。圖為示意圖，非當事人。（取材自ingimage）

不少男性深受小弟弟「硬不起來」的困擾，但礙於面子不願就醫，到處尋求偏方。但醫師提醒，隨便購買藥物或使用「陰吊功」等偏方，可能反造成陰莖感染甚至需要切除；若有勃起障礙問題，還是要尋求醫師協助，透過適當的藥物和手術治療才行，才能擁有滿意的性生活。

一名30多歲的外籍男性因為「硬不起來」，將蠟油注射到自己的陰莖，反造成發炎腫痛，一周後求診已腫成1.5倍大，像根「紅色香腸」。

主治的部立雙和醫院泌尿科專科醫師吳佳璋表示，該名個案因工作壓力大造成勃起障礙，但因經濟問題買不起合法藥物而誤信偏方，自行將蠟油注射到自己陰莖的皮下組織，待蠟油冷卻便能「維持硬挺」；沒想到反而發炎導致腫痛而前來就醫。

他說，當時以消炎藥消炎，如果感染再嚴重一些造成敗血症，可能就得切除陰莖。而自行注入藥物或是外來物質到陰莖，也可能導致陰莖纖維化，反而無法正常勃起；甚至有些男性特別練「陰吊功」，也容易導致陰莖變形、壞死而必須切除。

根據WHO定義，只要男性持續性活經常性地無法達到或維持足夠的陰莖勃起，以進行滿意的性行為，就稱為勃起功能障礙。

台灣臨床觀察，患者可能因為面子或是自我感覺良好，僅有10％至30％患者願意就醫，其餘不是尋求偏方或是上網自行買藥來吃；而有四成男性會透過網路購買壯陽藥。

陳煜表示，勃起功能障礙包括器質性、心因性與混合性等因素，心因性可能因壓力過大或伴侶關係影響所引起；器質性則因三高導致血管病變、神經病變或不良生活習慣等，尤其近年勃起功能障礙有越來越年輕化的趨勢，和三高年輕化脫不了關係。

吳佳璋表示，針對勃起障礙的患者首要先檢查血糖、血壓、肝腎功能以及男性賀爾蒙是否異常，先從運動、控制三高改善。如果仍無法很好地改善，主要有五線治療方式，第一線主要是以藥物控制；第二、三線則是使用相關醫材，如「負壓助勃器」或「低能量體外震波器」協助陰莖充血，幫助勃起。

第四線則是會給予前列腺素E1，行房前如同胰島素一樣注射到體內，就能快速勃起；最後則是植入人工陰莖，讓男性與伴侶仍可擁有滿意的性生活。

三高 台灣 血壓

上一則

減醣飲食正夯 營養師：你減的是對的醣嗎？

下一則

工作狂把握時間 快走當運動

延伸閱讀

中國隊稱冠英雄聯盟 年輕人跳樓、燒下體、吃屎失控狂歡

中國隊稱冠英雄聯盟 年輕人跳樓、燒下體、吃屎失控狂歡
癌症治療後嘴痛難耐 北醫專家：誤信這些偏方恐加重

癌症治療後嘴痛難耐 北醫專家：誤信這些偏方恐加重
三高年輕化 愛運動、無肥胖不代表心血管健康

三高年輕化 愛運動、無肥胖不代表心血管健康
三高沒顧好 心臟也受傷？心腎潛藏的「微」險關係

三高沒顧好 心臟也受傷？心腎潛藏的「微」險關係

熱門新聞

南投林姓阿嬤喜歡吃破布子，導致食物殘渣沾黏在胃中形成拳頭大的糞石。圖／南投醫院提供

這兩種蔬果易沾黏 阿嬤常吃...胃中出現拳頭大糞石

2021-11-03 05:19
營養師表示，吃泡麵要加入至少兩至三個拳頭量的蔬菜量。(本報資料照片)

高鉀幫助排鈉 泡麵加料 3種蔬菜最配

2021-11-06 02:00
（圖：健康醫療網提供）

脂肪瘤需要切除嗎？醫列「3條件」符合快就醫

2021-11-02 01:00
台中榮總皮膚科醫師翁毓菁說，人的身上有大大小小的痣，當它的顏色、型狀、大小有變化時，應該盡快找皮膚科醫師診斷。記者黃寅／攝影

身上的痣若有這5種變化 醫師：趕快就醫提防癌化

2021-11-07 06:06
葡萄。圖：pixabay

一張圖看懂紫、紅、黑、綠色葡萄 熱量誰最高？

2021-11-08 04:56
奇美醫學中心神經內科主治醫師葉珀秀利用「頸部動脈超音波」觀測患者頸動脈硬化、鈣化、狹窄程度，她提醒季節交替日夜溫差大，尤其要注意。圖／奇美醫學中心提供

天氣變冷 頸部動脈內壁厚 醫師：季節交替注意腦中風

2021-11-07 04:24

超人氣

更多 >
中國豪賭客 賭場進出1億現金

中國豪賭客 賭場進出1億現金
鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶

鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶
美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

梁家輝憶梅艷芳 崩潰捶胸失聲痛哭

梁家輝憶梅艷芳 崩潰捶胸失聲痛哭

蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人

蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人