青春期提早來？孩童「性早熟」評估有依據

圖片來源 ／健康醫療網

小花是個9歲的女孩子，最近暑假發現胸部有開始隆起的樣子，媽媽擔心有性早熟的問題因而帶來兒童內分泌門診就醫。就醫當日醫師僅安排骨齡檢查，並告知家長骨齡與實際年紀相符，不需要做太多的抽血檢查。媽媽非常疑惑，隔壁同學有人有安排骨盆超音波檢查，甚至還有人住院抽血做確認，為何小花就不需要呢？

評估以「3P」為原則 掌握性早熟小孩

評估性早熟，有經驗的醫生會根據3P原則，以避免過度醫療資源浪費。3P原則包含：開始發育時間、發育的節奏以及預估身高。

台灣內湖國泰診所小兒科主治醫師李翊誠表示，目前診斷性早熟，首要的條件就是年紀。女生8歲以前有胸部發育，或是男生9歲以前有睪丸之發育，才會懷疑是否有性早熟問題。因此提醒家長男生若11歲前有變聲長喉結等晚期性徵出現時，應帶去給醫生做詳盡檢查。

進展快速或緩慢 都需專業檢查

青春期就像一場馬拉松賽跑，性早熟的孩子槍未響起就開始偷跑。儘管有偷跑，但若能根據自己的節奏跑到終點，這群「緩慢進展的性早熟」族群，並不需要做太多積極的治療與處理。需注意的是偷跑而且衝刺太快，在中途就停下來休息的案例。這群「快速進展的性早熟」族群，因骨齡提早癒合，最後無法達到遺傳身高，因此需要積極處理。

李翊誠醫師醫師解釋，典型「快速進展的性早熟」表現：骨齡會比實際年紀超前小花是個9歲的女孩子，最近暑假發現胸部有開始隆起的樣子，媽媽擔心有性早熟的問題因而帶來兒童內分泌門診就醫。就醫當日醫師僅安排骨齡檢查，並告知家長骨齡與實際年紀相符，不需要做太多的抽血檢查。

性早熟檢查依據 男女項目不相同

李翊誠醫師說明，作為最初階之性早熟檢查項目，目前臨床會照射左手腕X光，當作骨齡判讀依據。還有門診篩檢，是當病患年紀很小或骨齡超前2年，醫師才會安排後續抽血檢查。

女生性早熟基本檢驗項目包含青春期荷爾蒙與女性荷爾蒙；男生性早熟成因與女性不同，除了青春期荷爾蒙與睪固酮外，應加做腎上腺荷爾蒙與腫瘤指標。還有，「超音波檢查」評估發育程度；反之，男生生殖器可以肉眼觀察，大部分不須安排超音波檢查。

「性釋素測驗」，檢查前會施打留置針頭於大血管，注射藥劑之後，每15分鐘會從留置針頭抽取血液檢體，整體檢查時間為60分鐘，這當中青春期荷爾蒙高峰大於10mIU/mL，即可確診「中樞性性早熟」。李翊誠醫師解釋「腦部核磁共振」檢查，適用於所有男性性早熟、6歲以下女性性早熟、6～8歲女性不建議常規安排以及所有具神經學表現異常之患者。

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