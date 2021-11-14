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肝癌復發 跟接種新冠疫苗有關？

台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長許金川
有肝癌患者質疑打新冠病毒疫苗造成肝癌復發。(Getty Images)
有肝癌患者質疑打新冠病毒疫苗造成肝癌復發。(Getty Images)

「醫師，我怎麼打了兩劑新冠病毒疫苗之後，肝癌一直復發？」

「是不是打疫苗引起的呢？」

大哉問！目前疫苗之副作用，可以說鋪天蓋地，無奇不有，因為疫苗研發出來不久，真正實質打在人體上的時間也沒有太久，因此，什麼可能都有。

面對病人問題，我楞了一下，以前讀醫學院時，老師常說：「病人是我們的老師。」因此，對病人的發問，一定要好好思考。

首先，要去查文獻，看是否有這樣的病例，但以前沒有人報告，也不代表真的不是事實。總之，一定要虛心用心考慮，才能發現真理。

我查了一下病歷，他20多年前發現B肝帶原，5年前肝臟長了3公分的腫瘤，開刀切除了，一直定期追蹤，相安無事，直到4個月前超音波檢查又發現肝臟長了一個2公分的腫瘤，這次做了栓塞加電燒治療。

這次來看診，離上次治療已3個多月，電腦斷層又發現長了2公分的腫瘤，病人慌了，會不會是今年6月底打了新冠病毒疫苗之後才會造成肝癌復發？

目前是沒有這樣的證據，但肝臟感染了B型肝炎，肝臟的質地就會改變，可能有了肝纖維化或肝硬化，因此任何一個肝細胞都可能惡化長出肝癌，而且通常是復發的速度越來越快，好比重力加速度一樣，病人心理壓力大，醫師壓力也大。

目前最好的治療方法就是密切監控，必要時，服用抗B肝病毒藥物。如果肝臟還有發炎，肝指數還不正常，肝硬化厲害，肝機能不大好，釜底抽薪之道就是換個新肝，這樣就能避免肝癌一再復發。但前提是肝癌不能已經擴散或轉移出去，也不能太大，數目也不能大於3顆，也不能侵入血管，否則換肝之後，新的肝臟仍然容易長出肝癌來。

總之，面對病人心中的疑惑，一定要用心思考各種可能性，從而尋求根治之道。如果不能根治，只能治本，那就要靠醫病合作做好定期追蹤，做好嚴密監控的金鐘罩，才能擁有彩色人生。

疫苗 腫瘤 指數

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