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沒進洞就繳械…藥物、行為治療找回性福

許政榆
盡早透過藥物或行為治療輔助，可有效延緩射精。(Getty Images)
盡早透過藥物或行為治療輔助，可有效延緩射精。(Getty Images)

你有早洩困擾嗎？根據台灣男性學醫學會去年「男性早洩認知調查」研究，受訪的500位男性認為，早洩與三高、攝護腺肥大同列前三大健康問題，不過卻有半數民眾「拖一年」才就醫。醫師呼籲，盡早透過藥物或行為治療輔助，可有效延緩射精，尤其伴侶陪伴治療效果更好，可早日重拾性福生活。

一名30歲工程師婚後與太太性行為，還沒放進去就提早「繳械」射精，兩人原本無察覺異狀，直到太太與閨密聊天，才發現丈夫可能「早洩」。另一名年輕男性工作需長時間久坐，被女友抱怨「太快」，只能維持一分鐘。兩名個案經過醫師評估，調整藥物治療並減少副作用，現在已能享有滿意的性生活。

根據國際性醫學學會發布三項「早洩」定義，包括生殖器進入陰道前或進入陰道後一分鐘內旋即達到射精、有射精感覺時無法自主控制或延遲，以及因射精障礙而導致負面個人影響，例如緊張、壓力、困擾、沮喪、拒絕發生性關係親密行為等。

男女對於「早洩」認知差異大。台灣男性醫學會理事長、林口長庚泌尿科主治醫師陳煜說明，調查發現有四成七男性認為一分鐘內算早洩，但有三成七女性認為五分鐘內都算早洩；八成五男性擔憂早洩無法滿足伴侶，造成心理壓力，影響婚姻家庭關係、工作表現和人際關係。

醫師發現，超過半數患者有早洩問題一年以上才願意求診，包括沒勇氣開口、過去治療成效不佳、藥物使用不方便等原因，因而對治療失去信心。近年年輕患者比率增加，卻認為只是短暫壓力、情緒或睡眠品質不佳引起，未積極治療導致問題反覆發生。

台中榮總泌尿科主治醫師陳卷書表示，早洩藥物治療，包括口服錠劑、外用軟膏、噴劑等，或是透過行為治療，例如走走停停法、龜頭擠壓法、凱格爾運動以及飛機杯輔助，有助延緩射精。

陳煜說，「早洩」主要影響女性性生活品質，男性若勇於治療，是為了女性著想，應多給予鼓勵及肯定。早洩成功治療關鍵，包括藥物治療及伴侶陪伴，積極治療可盡早「重振雄風」，與伴侶維持滿意的性生活。

台灣 工作 三高

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