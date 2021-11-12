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愛吃炸雞、甜食、喝手搖飲 高尿酸年輕化

陳雨鑫
飲食失衡、吃高油脂或高普林食物，易導致尿酸、膽固醇過高。(Getty Images)
飲食失衡、吃高油脂或高普林食物，易導致尿酸、膽固醇過高。(Getty Images)

愛吃炸雞、甜食、喝手搖飲的人注意！如果長期飲食失衡、亂吃高油脂或高普林食物，容易導致尿酸過高、膽固醇高，更易出現三高問題，甚至引起高尿酸血症、痛風發作，增加心血管疾病的發生機率。

★20多歲案例 已不再少見

台北醫學大學附設醫院過敏免疫風濕科主任林子閔表示，過去高尿酸大多發生在30歲到50歲左右的男性，但隨著現代人營養過剩，20多歲尿酸高的案例已不再少見，她治療過最年輕的患者僅16歲，是一名男高中生，因體重破百公斤做自費健康檢查，尿酸值竟超過9 mg/dL，屬於無症狀高尿酸血症患者。

該名高中生平時飲食毫無忌憚，愛吃炸雞、甜食，隨時一杯手搖飲，體重不斷飆升，家人帶他自費做完整的健檢，結果得到滿滿的紅字，不僅尿酸過高，膽固醇、三酸甘油脂統統爆表，是典型的「三高候選人」。

林子閔指出，這位高中生屬於「無症狀高尿酸血症」，也就是痛風發作前期。高尿酸會在關節產生結晶，長期下來就會導致痛風，因此痛風患者在發作前，會經歷一段無症狀高尿酸血症。這名高中生就診時，尿酸已超過9 mg/dL，與標準7 mg/dL相差甚遠，只要飲食及生活習慣不改變，隨時都可能痛風發作。

★若轉成痛風 須長期控制

根據台灣衛福部國健署於1993年到1996年進行的營養健康調查，15歲以上的男性罹患高尿酸血症的比率達43.7％，女性也有27.4％，其中約有5％到18.8％的機率會從高尿酸血症轉為痛風。一旦被診斷為痛風，就必須要長期控制飲食，定期回診追蹤並服藥。

林子閔表示，高尿酸的患者後續罹患心血管疾病的機率也高於一般人，即使是無症狀高尿酸血症，建議可先使用藥物介入治療，調控尿酸。

飲食失衡、吃高油脂或高普林食物，易導致尿酸、膽固醇過高。(Getty Image...
飲食失衡、吃高油脂或高普林食物，易導致尿酸、膽固醇過高。(Getty Images)

★高普林食物 別攝取過量

避免尿酸過高，林子閔建議，應避免大量食用「高普林」食物。臨床已知尿酸高與普林有關，普林存在於食物或是體內細胞，過量攝取高普林食物，會加速新陳代謝，導致尿酸生成過高。此時如果腎臟功能不佳，將加劇高尿酸的情形發生。

高普林食物，包括帶殼海鮮、肉湯、雞精、內臟、蝦子、干貝、香菇、黃豆、豆製品、黃豆芽、筍乾等。林子閔不建議天天且大量食用，特別是已經有高尿酸症的患者，更應盡可能減少食用。

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