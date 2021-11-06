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腳後跟莫名疼痛腫大 竟是僵直性脊椎炎作怪

健康醫療網／記者林怡亭報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

一名39歲的李先生在大公司擔任主管，平常酷愛收集名牌球鞋，也愛穿出去展示，但近期腳後跟突然莫名疼痛，甚至腫大，出門只能穿拖鞋。李先生急忙前往醫院求診，經詳細診斷評估後確診是「僵直性脊椎炎」。一開始用藥治療的效果並不理想，不過使用生物製劑治療後已明顯改善，李先生又可以穿著心愛的名牌球鞋遊山玩水了！

下背痛超過三個月 小心僵直性脊椎炎

臺中榮民總醫院埔里分院過敏免疫風濕科許伯爵醫師表示，僵直性脊椎炎好發症狀除了典型的下背痛、腰痛及腳跟痛之外，還可能合併屁股疼痛問題。患者通常會在晨間起床時，腰背處會感到痠緊感，嚴重時還可能因疼痛而無法入睡造成失眠，影響患者的生活品質。僵直性脊椎炎患者的僵硬及疼痛，動一動就會獲得紓緩，因而常造成患者忽略就醫，延誤診斷多年，錯過黃金治療時機。醫師提醒若出現超過３個月的下背痛，就應及早就醫檢查。

消炎止痛藥效果不佳 使用生物製劑緩解發炎

許伯爵醫師說，為了緩解僵直性脊椎炎患者因疼痛帶來的身體不適，初期會先使用消炎止痛藥，某些患者則需要使用其他免疫調節藥物，如果透過消炎止痛藥及免疫調節劑仍然無法有效控制病情，生物製劑可能提供患者進一步的療效。過去沒有生物製劑的年代，醫師可以提供的治療選項有限，而今生物製劑納入健保給付，符合條件的患者可以得到更妥善的治療。對於未符合健保規範的個案，能夠自費使用生物製劑也能獲得更進一步的改善。

許伯爵醫師提醒，僵直性脊椎炎早期症狀並不明顯，建議有家族病史，在45歲以前有腰背痛長達三個月以上者，應該至醫院由專業的過敏免疫風濕科醫師評估，早期發現並積極配合治療，才是遠離疼痛的不二法門。

【延伸閱讀】

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51818

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