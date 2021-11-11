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穿錯鞋、拇趾外翻 雞眼2大病因

李樹人
預防雞眼3大祕訣
預防雞眼3大祕訣

60多歲陳媽媽多年來飽受雞眼所苦，這對熱愛跳土風舞的她可是一大折磨，以為快要痊癒了，但上場跳上幾次，大腳趾關節又磨出厚皮，愈來愈腫，有時還會滲出血來，要是壓迫到神經，更是苦不堪言。

台灣內湖國泰診所皮膚科主治醫師曾奕騰表示，雞眼好發於大腳趾關節、第五趾關節、腳掌前段與趾關節面掌側、足後跟等部位，也就是足部易受壓或凸出易摩擦的地方。

造成雞眼的成因，為某個部位的皮膚反覆受力、摩擦，長期刺激，皮膚增厚，形成一個向真皮層凸出的錐狀結構。如果厚皮形成一整片平鋪或向外凸的斑塊，則為胼胝，也就是俗稱的厚繭。

曾奕騰表示，雞眼可分為兩大成因，一為先天或後天足部骨骼或是結構異常，最常見的是拇趾外翻。另一為長期穿著不合適的鞋子，過鬆或過緊，走路或運動，磨出問題來。

陳媽媽就是典型個案，兩大成因皆有，從小就拇趾外翻，鞋子與大腳趾關節容易摩擦，形成硬皮。進入職場，因為工作所需，必須穿上高跟鞋，硬皮愈來愈厚，且覺得疼痛。

為此，陳媽媽經常拿著挫刀來磨平大腳趾關節上的硬皮，但效果不佳，沒多久又長厚，疼痛、滲血，有時磨得太過頭，還引起局部紅腫感染，只好至皮膚科接受治療。

曾奕騰表示，雞眼不難治療，針對厚皮進行部分刮除、電動研磨、塗抹三氯醋酸或尿素藥膏，來軟化角質，減少疼痛，但只能治標，想要治本，必須找出病因。

如果是拇趾外翻所致，建議至復健科、骨科尋求協助，購買類似甜甜圈的軟墊，放在雞眼上方，以減少疼痛。如果是鞋子的問題，則建議穿著大小適中、前端楦頭較寬，且有氣墊的鞋子，運動時還應搭配具有一定厚度的襪子，以緩衝及減少摩擦的效果。

長期穿著不合適的鞋子走路或運動，會磨出問題。（本報資料照片）
長期穿著不合適的鞋子走路或運動，會磨出問題。（本報資料照片）

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