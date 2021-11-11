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家族史、性別…醫曝胃癌4大致病因子

沈能元
若有飯後嘔吐等症狀，應馬上就醫，以利診斷是否罹患胃癌。（本報資料照片）
若有飯後嘔吐等症狀，應馬上就醫，以利診斷是否罹患胃癌。（本報資料照片）

台灣樂天銀行董事長簡明仁日前因病辭世，享壽70歲，據報導，簡明仁之前罹患胃癌曾住院治療，可能因此最終還是不敵病魔。消化內科醫師方冠傑說，胃癌為台灣十大癌症之一，每年約有2000多人死於胃癌，平均每天約6至7人病逝，特別是胃癌早期不易察覺，高達六成患者確診時病程都已屬於晚期，不可不慎。

方冠傑說，胃癌包括胃淋巴癌、胃間質癌及胃腺癌，其中高達九成都是胃腺癌，罹病危險因子首先為家族史，依研究統計，若一等親家人有胃癌病史，家族成員罹患胃癌風險，為沒有胃癌家族史的2至3倍；其次是性別方面，為男性罹患風險是女性的2倍，第三是飲食習慣，以及第四是為胃部有無感染幽門螺琁桿菌。

方冠傑說指出，飲食若常食用香腸、熱狗等富含亞硝酸鹽食物，一旦遇到高溫環境，可能易形成亞硝胺，增加罹癌風險，另若常食用攝氏55或60度以上的高溫、刺激食物，如麻辣鍋、喝酒等，也易造成胃黏膜反覆受損引發胃癌。

此外，方冠傑說，若胃部已感染幽門螺旋桿菌，依世界衛生組織公告，幽門螺旋桿菌為一級致癌物，當胃部遭到感染，且合併胃潰瘍或十二指腸潰瘍時，就必須立即進行殺菌治療，以降低罹癌風險。

方冠傑說，罹患胃癌後常見治療方式，依腫瘤期別可採用手術、化療、放療、標靶治療等，提醒民眾若感覺胃部不適、上腹疼痛持續一周尚未緩解，應盡速就醫，但若已合併身體感覺疲勞、餐後嘔吐、發燒、體重減輕、解黑便等症狀，就應馬上就醫，以利診斷是否罹患胃癌，早期治療。

台灣 高溫 癌症

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